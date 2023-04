2440 enfants de Laval pourront obtenir des soins bucco-dentaires gratuitement

Les députés fédéraux de Laval, Angelo Iacono, Annie Koutrakis, Fayçal El-Khoury et Yves Robillard, sont heureux d’annoncer l’élargissement des investissements en soins bucco-dentaires. En date du 27 mars 2023, plus de 250 000 enfants de 12 ans et moins à travers le Canada ont bénéficié de la prestation dentaire canadienne.

Cet important programme a permis à 2440 enfants de Laval d’obtenir des soins bucco- dentaires gratuitement. Les députés de Laval conviennent d’une même voix que les soins dentaires sont nécessaires et permettent une meilleure santé. C’est pour cela qu’ils sont heureux de la réalisation de cette promesse à travers le Budget 2023.

À la suite de ce succès, le gouvernement fédéral, à travers le Régime canadien de soins dentaires, offrira une couverture dentaire à tous les Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $, sans quote-part pour les Canadiens dont le revenu familial est inférieur à 70 000 $.

D’ici la fin de 2023, le plan prévoit de couvrir les Canadiens âgés de moins de 18 ans, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui répondent aux critères de revenu et qui sont non assurés. À terme, le programme de soins dentaires aidera jusqu’à neuf millions de Canadiens non assurés à obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin.

Grâce à ce régime, les Canadiennes et les Canadiens n’auront pas à choisir entre aller chez le dentiste et payer leurs factures, mentionne le député Iacono.

Quant au député Yves Robillard, il tient à souligner que le Budget 2023 propose d’accorder 13 milliards de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-2024, et 4,4 milliards de dollars par année par la suite à Santé Canada pour mettre en œuvre le Régime canadien de soins dentaires.

La prestation actuelle permet aux familles à faible revenu d’avoir accès à des paiements directs et libres d’impôt totalisant jusqu’à 1 300 $ par enfant renchérie le député Fayçal El- Khoury.

Finalement, pour la députée Koutrakis ses investissements permettront de mettre en place des mesures ciblées visant à combler les lacunes en matière de santé bucco-dentaire chez les populations vulnérables et à réduire les obstacles à l’accès aux soins, y compris dans les communautés rurales et éloignées.

Les faits en bref

Un tiers de la population canadienne n’a pas d’assurance dentaire, et 22 % de ces personnes n’ont pas accès aux soins dentaires dont elles ont besoin parce qu’elles n’en ont pas les moyens.

57 % des enfants de 6 à 11 ans ont, ou ont eu, une carie.

En moyenne, 2,5 dents sont touchées par la carie chez les enfants âgés de 6 à 11 ans.

Le traitement des problèmes dentaires est la principale cause de chirurgie d’un jour sous anesthésie générale pour les enfants de moins de 5 ans.

Le Budget 2023 propose d’accorder 250 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2025-2026, et 75 millions de dollars par année par la suite à Santé Canada pour établir un Fond d’accès à la santé bucco-dentaire.