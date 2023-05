Hausse du salaire des élus: Québec solidaire promet de s'opposer par tous les moyens

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi le conventionnement de cinq autres centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés avec l'objectif d'améliorer la qualité des soins et des services. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce au CHSLD Soulanges, en Montérégie, ...