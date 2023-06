Climat: Ottawa dévoilera la version finale de sa stratégie nationale d'adaptation

Les provinces et territoires du Canada qui couvrent déjà les services de soins dentaires pour les enfants ont reçu une plus petite part des fonds fédéraux de la Prestation dentaire canadienne que ceux qui n'offrent qu'une couverture ciblée. La prestation a été lancée l'automne dernier et est conçue pour fournir des paiements en espèces aux ...