Angelo Iacono, reçoit l’honorable Marie-Claude Bibeau, Ministre du Revenu national

Le député fédéral d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, a reçu l’honorable Marie-Claude Bibeau, Ministre du Revenu national, dans la circonscription d’Alfred-Pellan pour une tournée auprès des organismes et des agriculteurs.

La visite a débuté à l’épluchette de blé d’inde du Club de l’Âge d’Or de St-François-de-Sales qui souligne le début des activités 2023-2024. « Les clubs d'âge d'or jouent un rôle crucial dans la communauté en offrant un espace précieux où les aînés peuvent se réunir, socialiser et partager leurs expériences de vie », précise Iacono.

Le député et la ministre Bibeau ont pu discuter des bienfaits du programme Nouveaux-Horizons pour les aînés et de son impact positif sur le Club qui en est bénéficiaire. « Le PNHA aide des organismes à briser l'isolement qui peut parfois affecter les personnes âgées, et favorise la création de liens entre les générations, ce qui renforce le tissu social de nos communautés » affirme la Ministre.

Par la suite, la Ministre et le Député sont allés au Centre communautaire Petit Espoir qui a bénéficié des subventions du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI). Grâce à ce programme, des organismes communautaires tiennent des comptoirs d’impôts gratuits où des bénévoles remplissent les déclarations de revenus pour des personnes ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple.

Les responsables du Centre Petit Espoir ainsi que les comptables bénévoles et les usagers ont pu discuter avec Mme Bibeau et M. Iacono des avantages du PCBMI pour l’organisme et des défis auxquels ils font face. Mme Bibeau et M. Iacono se sont entretenus avec les usagers et entendu leur perspective du service.

Mme Bibeau mentionne : « J’admire le dévouement des bénévoles et le travail des organismes qui font une différence sur la santé financière des personnes vulnérables. L’Agence du revenu du Canada continuera à épauler ces organismes par l’entremise du PCBMI. »

Finalement, la visite s’est clos avec un vin-fromage sous la serre de la Ferme

d'Auteuil/Kiosque Vaillancourt. Dans ce cadre champêtre se sont réunis une quinzaine d’agriculteurs du coin pour aborder les enjeux cruciaux pour la relève dans le domaine agricole. « Alfred-Pellan grouille de talents agricoles et la nouvelle génération est prête à prendre la relève avec une approche innovante et technologique axée sur l’agro-tourisme », dit le député Iacono.