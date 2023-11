Établissements de santé: la FIQ en grève pour deux jours à compter de minuit

Ce sera au tour des infirmières de la FIQ de faire la grève à compter de minuit, mardi soir. Le débrayage aura lieu mercredi et jeudi et touchera la grande majorité des établissements de santé du Québec.

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques.

Pour la FIQ, il s'agira des deux premières journées de grève dans le cadre de la présente négociation des conventions collectives avec Québec.

Comme il s'agit d'une grève dans le secteur de la santé, des services essentiels sont prévus et les listes ont déjà été approuvées par le Tribunal administratif du travail.

Dans les urgences et les unités de soins intensifs, 100 % des services doivent être assurés durant la grève. Les pourcentages varient ensuite selon les unités de soins, qu'il s'agisse de blocs opératoires, de CHSLD, de centres surspécialisés ou autre.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a prévenu que «certains rendez-vous, notamment pour des chirurgies non urgentes, pourraient être reportés» et que les patients potentiellement touchés par ces reports seront contactés par les établissements de santé.

La FIQ avait déposé ses demandes au gouvernement du Québec il y a un an, le 7 novembre 2022; Québec avait déposé ses offres à l'ensemble des syndicats le 15 décembre suivant. Après des mois de négociations sans grand progrès, la FIQ avait déposé ses «demandes ajustées» le 9 octobre dernier.

