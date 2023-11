Nouveau départ pour les employeurs canadiens

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono a annoncé fièrement le du Projet Pilote pour les Employeurs Reconnus (PPER), une approche qui vise à faciliter le processus d'embauche pour les employeurs canadiens.

Ce projet pilote de trois ans en deux phases ouvre de nouvelles opportunités pour les employeurs et les travailleurs à travers le pays.

Depuis le 12 septembre 2023, les demandes sont acceptées pour les postes figurant sur la liste des professions de la phase 1 du (PPER). Les employeurs qui cherchent à combler des postes dans des domaines en déficit de ressources humaines, admissible dans la première phase, pourront bénéficier d'un processus simplifié et plus rapide.

« La pénurie de main-d’œuvre est un défi majeur auquel de nombreuses (PME) font face aujourd’hui, ce projet pilote, viendra ralentir la vague de crise de recrutement qui frappe en plein fouet certains secteurs d’emploi. À mon avis le (PPER) sera grandement apprécié à Alfred-Pellan, il contribuera à combler des postes et ainsi accroître l’économie Lavalloise. J’encourage fortement les employeurs à y participer », a souligné le député de la circonscription d’Alfred-Pellan.

Pour être éligible au (PPER), les employeurs doivent répondre à deux critères essentiels :

1. Accès régulier au (PTET) pour pourvoir des postes dans les domaines en demande de la liste des professions du (PPER).

2. Respect des normes les plus élevées en matière de conditions de travail, de qualité de vie et de protection des travailleurs.



Pour plus d'informations sur le Projet Pilote pour les Employeurs Reconnus, veuillez visiter le: https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers/employeur-reconnu.html