Des cours de natation gratuits pour les lavallois

Le conseiller municipal du district Saint-Bruno pour Action Laval Monsieur David De Cotis, a proposé à ses collègues du conseil municipal d’offrir des cours de natation gratuits pour les citoyens lavallois.

Sa proposition a trouvé un écho favorable auprès de ses collègues qui ont appuyé unanimement son initiative. Appuyé dans cette démarche par le Directeur général de la Société de sauvetage - Division du Québec, Monsieur Raynald Hawkins, le conseiller municipal a mis en relief la réalité et les enjeux lavallois dans ce dossier.

« Nous avons 38 000 piscines privées sur le territoire de la Ville, » rappelait Monsieur De Cotis. « Le bilan des noyades au Québec cette année a été en forte hausse par rapport aux années précédentes, nous devons agir pour trouver des solutions. »

Le conseil municipal a le pouvoir d’agir et de rendre la ville plus sécuritaire en offrant des cours gratuits dans ses piscines. En effet, les cours de natation sont parmi les meilleurs outils pour réduire les risques de noyades.

« Un tel projet apporte beaucoup plus que de simples cours de natation, c’est aussi un fort élément de socialisation pour les nouveaux Lavallois, » insiste Monsieur Hawkins. « Les élus ne doivent pas voir cette proposition comme une dépense pour la Ville, mais comme un investissement pour la sécurité de nos enfants. »

En appuyant cette proposition, les élus participent à former une nouvelle génération de nageurs avertis. La Ville de Laval se dotera d’un programme qui lui permettra de devenir un leader dans le domaine au Québec. Il s’agit de la sécurité et de la vie de nos citoyens. En votant en faveur de cette proposition, les élus ont mis en tête de priorité la santé et la sécurité des familles lavalloises.