La Ville de Laval accorde une aide financière supplémentaire ponctuelle à des organismes partenaires

La Ville de Laval offre un soutien financier supplémentaire à treize organismes partenaires œuvrant dans les domaines du sport, du plein air, des loisirs et de la culture, afin de les aider à faire face à l’augmentation des coûts de gestion de leurs activités.

Totalisant un investissement de 195 394 $, cette indexation permettra de maintenir la qualité des services offerts aux citoyennes et aux citoyens par ces organismes, qui gèrent notamment des sites sportifs et des bâtiments appartenant à la Ville.

« Avec l’octroi de cette aide, nous exprimons notre appui envers les organismes qui ont été affectés par l’augmentation du prix de plusieurs biens et services et par la hausse de la rémunération de la main-d’œuvre spécialisée. C’est notre devoir de les soutenir puisqu’ils sont essentiels à notre bien-être et à la vitalité de Laval », indique Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles, membre du comité exécutif et responsable du dossier des sports et des loisirs.

Faits saillants de l’aide accordée

Les treize organismes suivants ont reçu une aide financière :

Développement Baseball Laval : indexation de 15 % en rétroaction des dernières années pour l’entente d’entretien et de gestion des plateaux compétitifs dédiés (3 750 $) ;

Club de curling Laval-sur-le-Lac : indexation de l’entente de gestion pour le prêt à usage du site (1 800 $) ;

Club d'athlétisme Dynamique de Laval : achat et location d’équipements spécialisés (9 000 $) ;

Tennis Laval : indexation de 15 % en rétroaction des dernières années pour l’entente de gestion des parcs Couvrette et Saint-Victor (11 904 $) ;

Association régionale les Amis de l'arc de Laval : avance sur l’entente de gestion de l’offre de service pour le terrain de tir à l’arc du parc Lévis-Paquette (2 475 $) ;

Club d'aviron Laval : indexation de 15 % en rétroaction des dernières années (2 250 $) ;

Association des résidents de Champfleury : indexation de 15 % en rétroaction des dernières années pour l’entente de gestion et de services pour le centre communautaire Champfleury (9 512 $) et pour l’entente pour les terrains de tennis au parc Champfleury (1 950 $) ;

Axion 50 + : indexation de 15 % en rétroaction des dernières années pour l’entente de gestion et de services pour le centre de loisirs Axion 50+ (17 975 $) ;

Corporation du Centre du Sablon : indexation de 15 % en rétroaction des dernières années pour l’entente de gestion et de services pour le Centre du Sablon (13 436 $) ;

Cosmodôme : Bonification de la somme accordée dans le cadre de l’entente de services en lien avec la gestion du bâtiment (27 388 $) ;

Coureurs de boisés de Vimont-Auteuil : subvention pour la bonification par l’organisme des 42 km de sentiers de ski de fond (5 474 $) ;

Éco-Nature : subvention pour la mise en valeur des activités en bordure de la rivière des Mille Îles et pour bonifier l’accessibilité aux berges à l’année (86 433 $) ;

Loisirs Renaud-Coursol : indexation de 15 % en rétroaction des dernières années pour l’entente de gestion et de services pour le centre communautaire – pavillon Renaud-Coursol (2 047 $).

Pour en savoir plus sur l’aide octroyée par la Ville aux organismes communautaires, consultez Demandes de soutien financier aux organismes.