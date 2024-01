Laval franchit une nouvelle étape en nommant la première directrice de son Bureau de l’innovation sociale et de la transition écologique

Le maire de Laval, Stéphane Boyer est fier d’annoncer la nomination de Sophie Paradis, qui devient la première directrice du Bureau de l’innovation sociale et de la transition écologique.

Le Bureau, dont les activités doivent être lancées au début de février, sera chargé d’accompagner les unités administratives de la Ville afin d’aligner la prestation de services aux citoyennes et aux citoyens sur les principes de carboneutralité et d’équité face aux enjeux environnementaux. Les changements climatiques et l’importance de la biodiversité sur le territoire lavallois nécessitent une meilleure coordination à tous les niveaux au sein de l’organisation municipale.

« Je suis très enthousiaste d’accueillir Mme Paradis à la direction Bureau de l’innovation sociale et de la transition écologique. Nous avons de grandes ambitions en matière de développement durable et un de nos souhaits était d’avoir une vision transversale pour guider notre prise de décision. Dans le contexte du déploiement de notre plan climatique - Horizon 2035, le Bureau nous permettra de nous assurer que la transition écologique soit appliquée partout et de façon systémique », mentionne Stéphane Boyer, maire de Laval.

L’impressionnante feuille de route de Mme Paradis dans les domaines municipal et scientifique a fait d’elle une experte en environnement, en communication et en planification stratégique. Depuis le début de sa carrière, elle a occupé des rôles clés au Fonds mondial pour la nature ainsi qu’au sein d’organisations municipales québécoises. D'autres embauches de personnel expert sont prévues dans le cours des prochains mois.

« Candidate de choix, la vaste expérience de Mme Paradis et sa capacité à inspirer contribueront assurément à favoriser l’atteinte de nos objectifs ambitieux en matière de développement durable. Sous son leadership, le Bureau deviendra une référence pour les unités de la Ville. Il a entre autres comme mandat de les accompagner dans l’adoption de stratégies, de moyens et d’outils créateurs de valeur et d’impacts sociaux et écologiques avec le soutien d’un comité scientifique externe », ajoute Benoit Collette, directeur général​ de la Ville de Laval.