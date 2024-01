Achille Cifelli obtient plus de résultats que les élus du parti au pouvoir

Monsieur Achille Cifelli, conseiller municipal du district Val-des-Arbres et chef d’Action Laval par intérim, a fait débloquer un dossier qui traînait inutilement à la Ville depuis plusieurs mois.

Malgré une pétition déposée par deux citoyennes utilisatrices des services du Centre communautaire le Sorbier, la conseillère municipale du district Sainte-Rose a été incapable de faire bouger son administration. Ce n’est que lorsque Monsieur Cifelli s’est penché sur le dossier que celui-ci a finalement reçu l’attention de la Ville et que les usagers du Centre communautaire, majoritairement des aînés, ont pu retrouver quelques espaces pour se stationner à l’arrière de la bâtisse.

Au cœur du Vieux Sainte-Rose, le centre communautaire a vu l’aménagement d’un nouveau parc absorber la majorité des cases de stationnement. La solution de rechange passait par les pistes cyclables et le transport en commun presque inexistant et non adapté pour les besoins de cette clientèle.

L’accès au stationnement à l’arrière de la bâtisse a été dégagé, et les espaces de stationnement seront entretenus et déglacés pour assurer la sécurité de l’utilisation des locaux par les citoyens lavallois.

« J’approuve les démarches de l’équipe de Monsieur Cifelli et je souhaite qu’elle poursuive ses pressions pour que l’entretien du stationnement soit maintenu» pointait celle qui a fait la pétition, Madame Patricia Ducasse. « J’espère que nous aurons le plus rapidement possible l’installation de la signalisation pour réserver l’utilisation du stationnement aux usagers du Centre communautaire le Sorbier. »

« Le Maire et son équipe ne peuvent pas simplement endosser les décisions de la direction générale de la Ville, ils doivent prendre les commandes, » insistait le conseiller municipal du district Val-des-Arbres, Monsieur Cifelli. « Les idées du Maire sont déconnectées de la réalité du terrain. »

Malgré les très nombreuses demandes des usagers et des organismes du centre communautaire le Sorbier, la Ville s’est entêtée à faire disparaître le stationnement au profit d’un parc. Les décisions ont finalement été révisées lorsque l’équipe d’Action Laval s’est attaquée à ce dossier.

