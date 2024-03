Les prochaines étapes dans le dossier de l'assurance médicaments

Le projet de loi sur l'assurance médicaments que le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a déposé jeudi à la Chambre des communes n'est que la première étape vers un éventuel programme national de couverture universelle.

Mais le projet de loi établit déjà une feuille de route sur la manière dont le gouvernement fédéral compte y parvenir.

La première étape consiste à négocier avec les provinces et les territoires une couverture universelle d'abord pour les contraceptifs et les médicaments contre le diabète. Là-dessus, M. Holland assure qu'il est assez certain de pouvoir livrer la marchandise d'ici les prochaines élections.

Le gouvernement libéral a rédigé le projet de loi avec l’aide des néo-démocrates, et les deux partis soutiennent fermement un programme «universel à payeur unique», qui couvrirait les médicaments sur ordonnance pour toute personne possédant une carte d’assurance maladie valide.

Le projet de loi prévoit d'autres étapes pour y parvenir, notamment la création d'un comité d'experts pour formuler des recommandations sur ce à quoi devrait ressembler le programme et comment il devrait être financé.

Le ministre Holland admet toutefois qu'il n'est pas sûr que ce soit là où le gouvernement se dirige dans l'immédiat, ni à quel moment il disposera des informations nécessaires pour lancer un programme plus large.