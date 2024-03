Réaction du maire de Laval au budget du Québec 2024-2025

Le maire de la Ville de Laval, Stéphane Boyer, a pris acte du budget 2024-2025 du gouvernement du Québec déposé hier à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances, Éric Girard.

Pour les dossiers les plus urgents et dans un contexte budgétaire qui commande de la rigueur, la Ville avait identifié trois grandes priorités : soutenir les personnes les plus vulnérables et le développement du logement sur son territoire, favoriser le développement économique et l’innovation, ainsi qu’accélérer le développement du transport en commun sur la couronne nord.

« Le contexte financier est difficile, nous en sommes conscients, et Québec a dû faire des choix. Malgré l’absence claire de sommes identifiées à nos priorités, nous entendons continuer de faire avancer nos grands axes prioritaires auprès du gouvernement au bénéfice de l’ensemble des Lavallois et des Lavalloises», indique-t-il.

Transport et mobilité

La Ville de Laval espère voir la cadence s’accélérer dans la mise sur pied d’un bureau de projet pour le prolongement de la ligne orange et entend poursuivre les discussions avec le gouvernement du Québec en vue de la concrétisation de ce projet essentiel pour le développement économique lavallois et métropolitain.

« Le prolongement du métro vers le nord du territoire de Laval fait l’objet de discussions depuis plusieurs années. Au profit de l’ensemble de la couronne nord et de Montréal, ce projet répondrait à des besoins croissants de déplacement, en plus de favoriser une mobilité efficace, active et durable. À Laval, cette initiative représente une opportunité unique alliant développement économique, logement et acceptabilité sociale. Le gouvernement doit la saisir et donner l’impulsion pour concrétiser ce projet de transport structurant.»

Développement économique et innovation

La Ville souligne également l’appui du gouvernement du Québec à l'amélioration des infrastructures en enseignement supérieur. Rappelons que la Ville de Laval soutient le projet d’agrandissement du campus de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) à Laval, ainsi que la relocalisation du Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB). En parallèle, elle demande la participation du gouvernement du Québec dans le développement de son secteur des sciences de la vie.

Logement et développement social

La Ville de Laval accueille avec intérêt les mesures annoncées visant à accélérer la réalisation des projets majeurs en infrastructure, ainsi que l’annonce de mesures qui pourraient permettre de bonifier les services pour les personnes en situation d’itinérance.

Appui aux médias

Finalement, la Ville se réjouit que Québec annonce une aide financière supplémentaire pour soutenir la mission des médias. La Ville entend d’ailleurs travailler à bonifier prochainement ce soutien au profit des médias locaux.