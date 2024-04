Trudeau annonce un nouveau fonds visant à protéger le parc de logements abordables

Le premier ministre Justin Trudeau a poursuivi son offensive prébudgétaire jeudi en annonçant la création d'un nouveau fonds visant à protéger et à agrandir le parc de logements abordables au pays.

Le «Fonds canadien de protection des loyers» sera doté d'une enveloppe de 1,5 milliard $, a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse qui se tenait à Winnipeg, au Manitoba.

M. Trudeau effectue présentement un blitz d'annonces portant sur l'accès au logement, avant même le dépôt du budget fédéral, qui est prévu le 16 avril prochain.

Le fonds annoncé jeudi offrira 1 milliard $ en prêts et 470 millions $ en contributions à différents partenaires pour qu'ils puissent acquérir des logements et maintenir le prix des loyers à long terme.

Il sera constitué d’investissements et de financement provenant du secteur caritatif et du secteur privé, et servira à protéger et à agrandir le parc de logements abordables au Canada, a indiqué le premier ministre.

«Nous travaillons de concert avec des organisations sans but lucratif pour protéger le logement abordable, maintenir le prix des loyers et bâtir des milliers de nouveaux appartements», a déclaré M. Trudeau.

«C'est simple: tout le monde devrait pouvoir vivre dans la communauté qu'il aime et payer un loyer correspondant à ses moyens», a-t-il ajouté.

Caroline Plante, La Presse Canadienne