La Ville de Laval lance son deuxième budget participatif

La Ville de Laval annonce le lancement de son second budget participatif, un processus démocratique qui permet aux citoyennes et citoyens de participer à la prise de décision municipale. Pour cette seconde édition, un budget de 3 M$ permettra la réalisation de projets pensés, développés et votés par la population.

« Le budget participatif est un puissant levier de mobilisation qui permet aux citoyennes et aux citoyens de décider comment une partie du budget de la Ville sera utilisée. Pour cette édition, nous allouons un montant cinq fois plus important qu’à la précédente. Nous voulons donner aux Lavalloises et aux Lavallois les moyens de façonner le visage de leur ville, avec des projets concrets qui font écho à leurs désirs et à leurs préoccupations. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

« Le budget participatif est une occasion unique permettant à la population de nous partager directement ses idées pour rendre l’espace public plus vert, animé et dynamique. Au terme du processus, ce sont des projets par et pour elle qui se réaliseront. J’invite donc tous les Lavallois et toutes les Lavalloises à participer en grand nombre en proposant les projets qu’ils aimeraient voir se réaliser près de chez eux. » ajoute Alexandre Warnet, membre associé du comité exécutif, conseiller municipal de Laval-des-Rapides et responsable des dossiers relatifs à la participation citoyenne

Pour encourager la participation de tous les Lavallois et de toutes les Lavalloises, peu importe leur âge, la Ville facilite le dépôt d’idées en ligne par le biais d’un court formulaire à remplir d’ici le 26 mai. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur la démarche et discuter des idées reçues en groupes, des ateliers virtuels d’idéation auront lieu le 23 avril et le 9 mai, de 19 h à 21 h 30. Il est possible de s’y inscrire dès maintenant.

Toujours dans le but de favoriser la participation, mais aussi d’obtenir une représentativité de toute la population lavalloise au sein des participantes et des participants, la Ville prévoit également quelques activités en personne avec certains groupes cibles (personnes aînées, jeunes, etc.).

Des quartiers verts et animés

Les idées soumises doivent viser l’amélioration des milieux de vie, pouvoir se réaliser sur une propriété de la Ville et être en lien avec le verdissement, l’animation ou l’amélioration des quartiers. Le montant maximal est de 500 000 $ par projet, et au moins un par secteur passera de l’idée à la réalité : pour la population, c’est donc l’occasion de façonner l’avenir de son quartier.

Une démarche en plusieurs étapes

Soulignons qu’il est possible d’influencer la prise de décision à divers moments clés du budget participatif, car il se décline en plusieurs étapes