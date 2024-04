Claude Larochelle voudrait une administration plus transparente et inclusive

Lors de la séance du conseil municipal du mois d’avril, Parti Laval a réclamé davantage de collaboration et de transparence de la part de l’administration Boyer.

Dans le contexte actuel où le climat politique municipal appelle à une réflexion collective, les élus de l’opposition Claude Larochelle et Louise Lortie ont ainsi respectivement fait adopter un avis de proposition pour la tenue plus régulière de séances plénières et déposé un avis de proposition pour rendre accessibles, en ligne, les captations vidéo des séances du comité exécutif.

« Le manque de transparence de l’administration municipale nuit à la confiance des citoyens envers leurs élus et limite le travail des oppositions qui jouent pourtant un rôle essentiel dans l’équilibre démocratique. On doit faire mieux en matière de gouvernance », soutient M. Larochelle qui s’engage d’ailleurs à redoubler d’efforts pour doter Laval d’une gouvernance plus transparente et inclusive.

Pour la démocratie lavalloise

En réclamant à l’administration Boyer de corriger le tir, Parti Laval souhaite contribuer à l’amélioration du climat politique, mais également à valoriser la démocratie lavalloise en piètre état depuis plusieurs années comme en témoigne le famélique taux de participation de 28.8% aux dernières élections municipales.

« L’administration Boyer semble reconnaitre elle-même que le climat municipal actuel, partout au Québec, est en piteux état. Les élus doivent collaborer. Les séances plénières offrent un espace de discussions moins partisan sans le cadre formel habituel. La diffusion des séances du Comité exécutif serait un autre moyen de promouvoir la transparence et de fournir un accès accru à l’information pour le public et les médias. Ce n’est pas normal qu’il n’y ait ni suffisamment de plénières, ni diffusion des séances du comité exécutif dans la troisième plus grande ville du Québec », de souligner le chef par intérim de Parti Laval, M. Larochelle.

Malgré l’adoption de la proposition de Parti Laval concernant la tenue de séances plénières, Louise Lortie souligne qu’il est nécessaire d’aller bien au-delà pour améliorer la démocratie lavalloise. « Il faut une volonté beaucoup plus marquée, ainsi qu’un respect accru. On doit être en mesure d’engager des discussions sérieuses et ouvertes entre élus sur des questions cruciales. Trop souvent, l’administration Boyer contourne le rôle des élus en évitant les débats, en rendant l’accès à l’information laborieux, voire en fournissant les documents décisionnels à la dernière minute », affirme Mme Lortie.

« L’adoption de notre proposition pour des plénières est un pas dans la bonne direction et j’attends avec impatience sa concrétisation. Ce qui est dommage, c’est que nous ayons dû présenter une proposition pour que le maire tienne la promesse qu’il avait faite en novembre 2021. Le mandat est désormais donné et j’ai bon espoir qu’on saura se doter d’une structure permettant la tenue de comités pléniers réguliers dans un très proche avenir! D’ici là, je tends la main aux élus pour plus de collaboration et j’appelle à davantage de transparence, notamment de la part de l’exécutif », de conclure Claude Larochelle.