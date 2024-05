Taxe sur l'immatriculation: les villes dénoncent des frais «prohibitifs»

La Ville de Laval souligne le 10e anniversaire de son bureau d’intégrité et d’éthique, étant engagée de façon pérenne dans l’atteinte et le respect des plus hautes exigences en cette matière. Fort d’une collaboration soutenue avec plusieurs organisations et de réussites notables, le BIELT se positionne comme un chef de file, un leader et un ...