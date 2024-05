Nouveau record pour Laval : un taux de réalisation de projets maintenant à 92,2%

La Ville de Laval a rendu public son rapport financier consolidé pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2023. Grâce à une saine gestion financière et opérationnelle, Laval affiche un excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 10,9 M$ pour 2023 et un taux de réalisation de projets issus du programme triennal d’immobilisations de 92,2 %.

« Ces résultats démontrent la rigueur de la Ville et de son personnel dans la réalisation de projets au bénéfice de la population. Au cours de l’année financière 2023, de nombreuses réalisations d’exception ont été accomplies, notamment au niveau des services aux citoyens et aux citoyennes, de la transition écologique et de la performance organisationnelle. Des réussites qui sont à l’image de notre engagement constant à offrir aux Lavalloises et aux Lavallois un milieu de vie répondant à leurs aspirations »— Stéphane Boyer, maire de Laval

« L'année dernière, notre taux de réalisation de projets était de 82%. Cette année, nous avons atteint 92%, établissant un nouveau record! Nous sommes fiers d’investir dans des projets et des travaux qui contribuent au bien-être de toutes et tous, tels que le complexe aquatique et le pôle communautaire Val-Martin, ainsi que la réfection de nos rues, de nos trottoirs et de la création de pistes cyclables. »—Yannick Langlois, conseiller municipal de L’Orée-des-Bois et responsable des finances publiques

Rappelons que, pour une troisième année consécutive, la société de notation financière S&P Global Ratings a reconnu l’excellence de la gestion de la Ville de Laval et l’efficience de sa discipline budgétaire en accordant la cote de crédit AA+ avec une perspective stable, soit la meilleure cote pour une municipalité au Québec

Détail des surplus 2023 et des affectations budgétaires réglementaires

L’excédent de 10,9 M$, représentant 1 % du budget de 1 054,9 M$, s’explique par les écarts dans les revenus et les dépenses illustrée ci-dessous :

Revenus : un écart favorable de 30,6 M$ attribuable à l’augmentation des revenus de taxes et de compensations tenant lieu de taxes, la vitalité des marchés financiers et l’appui des autres paliers gouvernementaux;

Dépenses et éléments de conciliation à des fins fiscales : la hausse des charges attribuable à la rémunération et aux avantages sociaux de 12,7 M$; un écart défavorable de 8,6 M$ pour le remboursement de la dette et le financement à long terme des activités de fonctionnement; un écart favorable de 1,6 M$ attribuable aux autres charges et éléments de conciliation à des fins fiscales.

En vertu de la Politique de gestion des réserves financières, la Ville doit affecter une importante part de ses excédents financiers dans ses réserves afin d’atteindre plusieurs seuils minimaux. C’est le cas notamment pour le déneigement, les produits chimiques et pour l’excédent de fonctionnement non affecté.

À la suite de ces opérations, la politique prévoit que 50 % des 5,2 M$ restants doivent être affectés à la réserve financière pour le paiement comptant des immobilisations, soit un montant de 2,6 M$.

Dépenses en immobilisations

L’année 2023 a constitué une nouvelle année record avec un taux de réalisation du programme triennal des immobilisations (PTI) de 92 %. En plus de ce taux de réalisation très élevé, les dépenses en immobilisations ont atteint un nouveau sommet de 378,9 M$, soit 51 M$ de plus que l’an dernier, permettant de réaliser des projets d’immobilisations additionnels :

37,9 M$ pour les programmes de reconstruction et la réhabilitation, maintien et réhabilitation des usines d’eau potable, d’eaux usées, d’égout et d’aqueduc.

18,7 M$ pour le complexe aquatique.

28,1 M$ pour les programmes d’infrastructures publiques et privées.

3,7 M$ pour la construction d’un nouveau poste de gendarmerie dans l’ouest de la Ville de Laval.

5,8 M$ pour le pôle communautaire Val-Martin

Grandes réussites 2023

De tous les projets menés et livrés par la Ville au cours de l’année

La récupération record de près de 60 M$ dans la lutte à la collusion et à la corruption, un exercice entamé en 2016 qui s’est conclu en 2023.

La subvention de 64,8 M$, un montant record pour soutenir le Plan climatique 2021-2025.

La campagne de mobilisation citoyenne « Tout doux dans nos rues » et ses 3 400 panneaux de signalisation modifiés.

Le plan d’action en habitation : des terrains municipaux cédés ou acquis visant la construction de près de 130 logements.

3 M$ pour soutenir les organismes en développement social œuvrant auprès des personnes vulnérables.

financière 2023, 16 réalisations ont été reconnues à titre de grandes réussites, suscitant la fierté du personnel et de toute l’administration de la Ville. En voici quelques exemples :