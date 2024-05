Parti de l'opposition

La Ville de Laval a rendu public son rapport financier consolidé pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2023. Grâce à une saine gestion financière et opérationnelle, Laval affiche un excédent non consolidé des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 10,9 M$ pour 2023 et un taux de réalisation de projets issus du programme ...