Virginie Dufour se démarque lors de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

Virginie Dufour, députée de Mille-Îles, a représentée l’Assemblée nationale du Québec avec ses collègues Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé) et Jennifer Maccarone (Westmount–Saint- Louis), lors la 49e session de l’assemblée des parlementaires de la Francophonie qui s’est tenue à Montréal du 5 au 9 juillet.

L’APF regroupe 95 parlements et organisations interparlementaires francophones des cinq continents. Pour la première fois de son histoire, le Québec était représenté par une délégation entièrement féminine, la francophonie étant une fierté partagée par toutes les déléguées.

Virginie Dufour, qui a été nommée vice-présidente de la Commission des Affaires économiques, sociales et environnementales de l’APF un peu plus tôt cette année, a présidé une des séances et a également fait adopter à l’unanimité une résolution sur la protection et la préservation de la biodiversité dans l’espace francophone, qui faisait écho à son rapport sur le sujet. Il est à noter qu'il s'agissait d'une deuxième présence pour Madame Dufour à l'APF, elle qui a représenté le Québec lors d'une séance tenue au Laos en avril dernier.

« En tant que porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques, il est important pour moi de faire avancer les dossiers environnementaux sur notre territoire comme dans l'ensemble de la francophonie. Je suis particulièrement fière de faire rayonner notre magnifique langue française au-delà de nos frontières. Côtoyer les parlementaires francophones de partout dans le monde est un immense privilège pour moi et je suis heureuse d'avoir pu les accueillir chez nous cette année », indique Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques