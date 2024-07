Le 5 octobre, la population est invitée à participer à la Première Grande Marche lavalloise contre les violences sexuelles.

La Table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de Laval (TCVCASL) et le projet Laval alliée contre les violences sexuelles (LACVS), est une initiative possible grâce à la Politique régionale de développement social de Laval (PRDS).

Informations pratiques

Heure de rassemblement et point de départ – Parc de Cluny, 425, rue de Chartres, 12h30

Mot d’ouverture des dignitaires : 13h00

Départ de la marche : 13h20

Heure et point d’arrivée – Parc Bernard Landry, 5 Av. du Crochet, Laval à 14h15

Mot de la porte-parole et des invitées d’honneur : 15h00

Activités et animation : 15h20

Clôture : 16h00

La marche est ouverte à toutes et tous, elle se veut rassembleuse et accessible.

Une marche d’envergure avec une porte-parole de taille !

La très éloquente Léa Clermont-Dion, Docteure en sciences politiques, auteure, cinéaste et féministe engagée dans la lutte contre les violences sexuelles est la fière porte-parole de l'événement.

« La sensibilisation est fondamentale pour la prévention des violences sexuelles. Cette conscientisation du public passe aussi par des grands rassemblements. Marcher, c’est progresser, ensemble, solidaire. », indique Léa Clermont-Dion, Porte-parole de la Première Grande Marche lavalloise contre les violences sexuelles