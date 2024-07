Près de 1,3 M$ pour le développement socioéconomique de Laval

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, annoncent qu'une somme de 1 283 645 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de 14 initiatives à Laval.

Les projetsont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement de Laval. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

« Cette annonce témoigne encore une fois du dynamisme de notre belle région. Les projets soutenus par le FRR permettent de répondre aux besoins locaux tout en favorisant le développement économique et social à Laval. Ils sont le fruit d'une collaboration exemplaire entre les acteurs d'ici, et ils contribueront à offrir de nouvelles opportunités », souligne

Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

« Grâce à ce volet du FRR, les élues et élus peuvent appuyer des initiatives significatives pour leur région, en lien avec les besoins de la population. Elles permettront d'améliorer la qualité de vie dans les communautés et leurs retombées rejailliront sur l'ensemble de la région »,

ajoute pour sa part la ministre des Affaires municipales.

Les projets retenus

Bancs aux oiseaux écoresponsables, poétiques et inspirants - 30 000 $

Par ce projet la Société littéraire de Laval souhaite installer quatre bancs poétiques écoresponsables faisant l'allégorie des oiseaux observés dans les boisés urbains lavallois en partenariat avec Canopée, le Club d'observateurs d'oiseaux de Laval et Jeunes au travail.

Circuit alimentaire de la Place Saint-Martin - 72 364 $

Le Relais communautaire de Laval souhaite organiser des activités de sensibilisation pour développer une approche circulaire évitant le gaspillage des denrées et mettre en place des points de collecte de denrées dans le but de contrer l'insécurité alimentaire des ménages résidant dans les habitations à loyer modique (HLM) de la Place Saint-Martin.

Démarrage du projet d'agriculture collaborative Le Marigot agricole - 104 936 $

Le Centre d'entraide du Marigot veut donner vie à un projet d'agriculture collaborative en constituant une équipe pour le jardin et la coordination. Celle-ci s'occupera de la logistique, de la planification et de l'implantation des activités auprès de la population en plus d'optimiser les rendements de la production agricole.

Des shows à prix d'entrepôt / Série de spectacles à prix accessible - 69 500 $

La Corporation de la salle André-Mathieu veut deévelopper une série de spectacles destinés à un jeune public. Ceux-ci seront offerts à prix modique sur le territoire lavallois et leurs effets sur la rétention de cette clientèle seront mesurés.

Développement du Collectif autour d'une tasse - 200 000 $

Le Collectif autour d'une tasse souhaite développer un plan d'affaires pour le projet de requalification du noviciat des Sœurs missionnaires de l'Immaculée-Conception en un cœur de village à l'échelle humaine dans le quartier Pont-Viau. Il inclura la programmation de l'espace, la gouvernance et la mobilisation des parties prenantes.

Élan : mentorat de groupe, accompagnement stratégique et expert - 100 000 $

La Fondation de l'entrepreneurship aspire a offrir un service de mentorat pour les entrepreneurs lavallois. De l'accompagnement de groupe thématique sera jumelé à des séances individuelles effectuées par des experts.

Embauche d'un agent de projet communautaire - 77 000 $

Au Panier veut embaucher un agent de projet communautaire afin d'organiser, en collaboration avec la population et le milieu, l'ouverture officielle de l'épicerie solidaire au Centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand.

Il était une fois dans l'Ouest : la poursuite du patrimoine lavallois - 37 952 $

Le Réseau ArtHist souhaite créer un nouveau circuit pédestre historique et théâtral dans le quartier Sainte-Dorothée afin de compléter l'offre touristique patrimoniale de l'organisme.

InnovEst : Ensemble, créons un changement durable - 77 014 $

L'initiative locale St-François en action veut embaucher un chargé de projet responsable de coordonner les travaux des chantiers collaboratifs en matière de sécurité alimentaire, de logement et de soutien au travail de proximité.

IPAVE-IA - 73 092 $

Axia Services souhaite développer un projet collaboratif avec l'Étape Laval, Horizon Travail, l'Institut Nazareth Louis Braille et Baseline en utilisant l'intelligence artificielle pour favoriser l'intégration professionnelle des personnes atteintes de déficience auditive ou visuelle en emploi.

Le Théâtre Harpagon et la participation active du citoyen à la vie culturelle - 46 512 $

La compagnie de théâtre Harpagon Théâtre souhaite réaliser une étude de marché et élaborer un plan d'action pour augmenter l'offre d'ateliers de l'organisme sur le territoire lavallois.

Parici 9e vie : un projet novateur pour une consommation responsable! - 122 000 $

Parici 9e vie veut réaliser une étude de faisabilité pour le centre marchand qui regroupera des services de location, de réparation et de revente de matériel.

Semer les bases; mobiliser les agriculteurs et agricultrices et faire germer une vision d'agriculture régénérative collective - 80 000 $

LePôle régional d'innovation de Laval - Laval Innov veut aller à la rencontre des agricultrices et agriculteurs ainsi que des experts en agriculture régénérative pour bonifier les connaissances en la matière et créer des capsules vidéo et du matériel promotionnel pour diffuser leur savoir et valoriser ce métier.

Village Vert, une vitrine de transition socioécologique pour Laval - 193 275 $

Village Vert Laval veut réaliser les études de préfaisabilité pour un bâtiment multiusage communautaire, écologique, de qualité et situé à l'entrée de la ville. Celui-ci vise à devenir une vitrine de la transition socioécologique.

« Ce volet du FRR montre la créativité et l'ambition de Laval, notamment dans les domaines culturel, communautaire et environnemental. Avec l'appui du gouvernement du Québec, de nombreuses initiatives importantes se concrétisent, améliorant ainsi la qualité de vie de notre population. Je suis impatient de voir les acteurs locaux réaliser ces projets porteurs qui répondent aux besoins de notre communauté et stimulent le développement social partout à Laval », conclut Stéphane Boyer, maire de Laval et coprésident du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.