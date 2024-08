La vérificatrice générale de Laval présente son rapport annuel 2023

Le premier rapport annuel de la vérificatrice générale de Laval, France Lessard, a été déposé hier au conseil municipal.

Il met en lumière le résultat de deux audits de performance, l’audit des états financiers consolidés de la Ville ainsi que le suivi des recommandations et la reddition de compte des entités ayant reçu une subvention de 100 000 $ et plus de l'année 2023.

« Je remercie l’équipe pour sa contribution exceptionnelle à la production de ce rapport. Leurs compétences et leur rigueur nous permettent de présenter des rapports de qualité qui favoriseront l’amélioration des pratiques de la Ville de Laval. », souligne France Lessard dans son rapport. « Je remercie également les membres du conseil municipal de Laval pour leur confiance en me nommant vérificatrice générale. »

Gestion des matières organiques

L'audit de la gestion des matières organiques à Laval a révélé des lacunes dans la mesure de la performance et la communication des résultats, malgré des objectifs ambitieux et une planification stratégique et opérationnelle rigoureuse. Des écarts ont été constatés entre les données de la Ville et celles de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), notamment en ce qui concerne le taux de récupération des matières organiques. Bien que des progrès aient été réalisés dans le secteur résidentiel, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la collecte et la valorisation des matières organiques dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel (ICI) et de construction, rénovation et démolition (CRD). Des améliorations sont également nécessaires en matière de sensibilisation et d'accompagnement des acteurs concernés, notamment pour la mise en place de la collecte dans les multilogements et les ICI.

Le rapport a donné lieu à 12 recommandations destinées au Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté. Rappelons qu’en 2022, le territoire lavallois a destiné 279 197 tonnes de matières résiduelles à l’élimination, soit 625 kg par habitant. Dans son Plan québécois de gestion des matières résiduelles (PQGMR), le gouvernement vise à réduire, pour 2023, à 525 kg ou moins la quantité de matières éliminées par habitant.

Ententes d’achats répondant à des besoins communs

Le deuxième audit de performance a révélé que le Service de l'approvisionnement de la Ville ne maximise pas l'utilisation des ententes d'achats regroupés. Des opportunités d'économies sont manquées en raison d'un manque de surveillance et de communication proactive des ententes existantes. De plus, l'absence de directives claires pour le personnel et l'utilisation limitée des outils de suivi contribuent à une sous-utilisation des ententes.

Le rapport a donné lieu à 6 recommandations destinées au Service de l’approvisionnement. Soulignons qu’en date du 30 juin 2023, le Bureau du vérificateur général a identifié 19 ententes d’achats regroupés en vigueur, pour une valeur de 31,3 M$. Sur la période de trois ans terminée le 30 juin 2023, 15,5 M$ d’achats de biens en lien avec ces ententes ont été générés.

Suivi des recommandations

Le taux d'application des recommandations des audits, lequel inclut la reconnaissance des progrès satisfaisants a considérablement augmenté, atteignant 86% pour le rapport annuel 2019, contre 67% l'année précédente. Bien que cette amélioration soit notable, seulement 61% des recommandations ont été pleinement mises en œuvre, un chiffre similaire aux années précédentes. Des efforts soutenus sont nécessaires pour que toutes les actions soient menées à terme, notamment pour les audits dont l'application reste faible. La nouvelle direction générale a exprimé sa volonté d'améliorer le taux d'application, et les initiatives du Bureau de la performance organisationnelle semblent avoir contribué à cette hausse.

Défis et priorités

Madame Lessard a identifié, pour les années à venir, différents enjeux sur lesquels elle portera une attention particulière comme la fiscalité municipale, la mobilité, la cybersécurité, l’accès aux logements sociaux, l’itinérance ainsi les impacts des changements climatiques comme les ilots de chaleur et les inondations. Ces sujets auront une place de choix dans ses réflexions lors de la mise à jour de la planification stratégique qui vient à terme en 2024.

Audit des états financiers

Le Bureau du vérificateur général de Laval a réalisé l’audit des états financiers consolidés de la Ville de Laval pour l’exercice terminé le 31 décembre 2023, conjointement avec l’auditeur externe. Une opinion avec réserves a été émise sur les états financiers de la Municipalité.

Le rapport annuel 2023 du Bureau du vérificateur général et tous les rapports précédents sont disponibles sur le site internet de la Ville de Laval dans la section Administration municipale et la sous-section Comités, organismes et services-conseils/Vérificateur général.