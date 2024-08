Action Laval propose une consultation pour un raccordement central

Lors de la dernière séance du Conseil municipal de Laval, le conseiller municipal du district Saint-Bruno pour Action Laval, David DeCotis, a proposé de consulter la population sur le raccordement du boulevard Dagenais Ouest au boulevard des Laurentides.

L'homme politique explique que ce projet est dans les coffres de la Ville depuis de nombreuses années, mais n’a jamais dépassé le niveau des rapports de faisabilité. Il s’agirait du principal accès pour la gare Vimont, défini comme un TOD par Laval et la CMM.

Entre l’A-440 et la gare Vimont, il n’y a que deux passages est-ouest qui sont bloqués presque simultanément lorsque le train de banlieue passe : les boulevards Bellerose et Saint-Elzéar. L’axe principal qu’est le boulevard Dagenais est interrompu à ce même endroit.

« La gare Vimont est difficilement accessible aux moments clés, » soulignait Monsieur De Cotis. « Les citoyens d’Auteuil et Vimont me parlent régulièrement du boulevard Dagenais, c’est la solution que la ville a prévu mettre en place depuis des années. »

Selon l'opposition, l’organisation du secteur avec la sortie du stationnement et la piste cyclable forme une combinaison parfaite pour complètement paralyser le secteur. Les voitures se retrouvent rapidement dans de longues enfilades où leur moteur tourne à l’arrêt. Les étroits boulevards Bellerose et Saint- Elzéar ne permettent pas de remédier au problème de façon efficace.

« La solution est pourtant connue depuis longtemps, » expliquait Monsieur DeCotis. « En plus de dégager le secteur, nous avons l’occasion d’offrir une meilleure protection au bois de Naples. Toutefois, il faut du courage politique pour faire avancer ce dossier. »

Les terrains visés sont largement composés de sols contaminés et ont été grandement perturbés par l’activité humaine. Le passage d’une ligne à haute tension d’Hydro-Québec et les industries qui entourent le secteur ont contribué à détériorer le milieu naturel. Selon M. DeCotis, le raccordement du boulevard Dagenais permettrait de structurer le secteur et d’offrir une protection adéquate au bois de Naples tout juste au sud.