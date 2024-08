Le fédéral annonce un déficit de 2,9 milliards $ au deuxième trimestre

Le ministère des Finances du Canada a déclaré que le déficit fédéral s'élevait à 2,9 milliards $ au cours des trois premiers mois de l'exercice.

Ce résultat est à comparer à un excédent de 3,6 milliards $ pour la même période un an plus tôt.

Les dépenses de programme pour la période d'avril à juin, hors pertes actuarielles nettes, ont totalisé 107,5 milliards $, en hausse par rapport à 93,8 milliards $ pour la même période un an plus tôt.

Par ailleurs, les recettes se sont élevées à 120,4 milliards $, en hausse par rapport à 110,6 milliards $ un an plus tôt, reflétant en grande partie des recettes fiscales plus élevées.

Les frais de la dette publique ont totalisé 13,9 milliards $, en hausse par rapport à 10,7 milliards $ il y a un an, en raison de taux d'intérêt plus élevés.

Les pertes actuarielles nettes se sont élevées à 1,9 milliard $, en baisse par rapport à une perte de 2,5 milliards $ il y a un an.