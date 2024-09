Les élus fédéraux votent unanimement pour le civisme et respect en Chambre

Les députés fédéraux se sont tous mis d'accord pour déclarer que «la violence et les menaces n’ont pas leur place au sein du Parlement» ainsi que pour appeler tout un chacun à faire preuve de «civisme et respect».

Les élus ont adopté unanimement lundi une motion bloquiste en ce sens.

Cela fait suite à une première semaine de la session parlementaire d'automne qui a été marquée par un climat en Chambre particulièrement tendu.

Jeudi dernier, des médias comme «La Presse» ont rapporté des échanges houleux entre députés qui n'ont pas été captés ni par les caméras ni par les micros.

Piqué au vif par le chef conservateur Pierre Poilievre qui venait de le traiter d'«hypocrite», de «fourbe», d'«imposteur» et de «vendu», le leader néo-démocrate Jagmeet Singh serait bondi de son siège durant la période des questions qui a dû être interrompue.

M. Singh se serait rendu à côté de M. Poilievre en l'invitant à lui dire toutes ces choses «en pleine face». Le chef néo-démocrate aurait ensuite lancé en anglais «I’m right here, I’m right here, bro» de façon intimidante («Je suis juste ici. Je suis juste ici, mon gars»).

Lundi, aucune altercation de ce type n'a été aperçue par La Presse Canadienne depuis les gradins de la Chambre des communes, durant la période des questions.

À plusieurs reprises, des députés conservateurs ont lancé des commentaires aux libéraux pour les rabrouer pendant qu'un des représentants du gouvernement avait la parole.

Quand M. Singh a posé une question au gouvernement, un conservateur a lancé «Hey bro», en référence à l'incident de jeudi dernier.

Autrement, le bloquiste Alain Therrien a été rappelé à l'ordre par le président de la Chambre, Greg Fergus, lorsqu'il a crié à l'attention du ministre de l'Immigration, Marc Miller, un «quelle réponse!» d'exaspération.

M. Fergus a mentionné qu'il était rare que le chahut vienne de cette section de la Chambre.

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne