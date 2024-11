Céline Haytayan nommée présidente du caucus des députés caquistes de Laval

C’est la députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan, qui préside dorénavant le caucus des députés caquistes de Laval succédant ainsi à sa collègue de Vimont madame Valérie Schmaltz.

Dans le cadre de son mandat, la présidente appuiera concrètement le ministre régional, Christopher Skeete et l’attaché régional, Dominique Talbot. Madame Haytayan sera notamment appelée à représenter le caucus lors de consultations et d’événements publics.

Bien au fait de nombreux dossiers depuis son élection en octobre 2022, la nouvelle présidente a hâte de se pencher avec ses collègues sur les priorités régionales et de coordonner les actions gouvernementales dans un seul but : répondre aux besoins des citoyens de Laval.

« La nomination de madame Céline Haytayan à la présidence du caucus des députés de Laval est une excellente nouvelle pour notre région. Son leadership et son dévouement envers les Lavalloises et Lavallois seront des atouts majeurs pour assurer une représentation efficace des enjeux locaux. Je me réjouis de collaborer avec elle pour continuer à répondre aux besoins de nos citoyens et à faire avancer les projets régionaux. », a déclaré monsieur Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de présider le caucus des députés caquistes de Laval. Nous représentons une grande région dynamique qui regorge de projets, de talents et d’expertise. J’entends avec mes énergiques collègues, revalider nos priorités et favoriser encore plus les échanges avec les décideurs locaux dans tous les domaines pour continuer d’améliorer la vie des Lavalloises et Lavallois. », a souligné Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides.