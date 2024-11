Laval dévoile son nouveau Plan de développement de la zone agricole

Lors de la séance du conseil municipal du 5 novembre, la Ville de Laval a adopté le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 2024-2030, un outil de planification visant la mise en valeur de la zone agricole.

Le plan cherche à favoriser le développement durable des activités agricoles lavalloises et à identifier les orientations et les projets prioritaires pour les 5 prochaines années. Le nouveau PDZA marque également une étape importante pour la préservation et la mise en valeur du territoire agricole lavallois, véritable pilier de l’économie locale.

Une zone agricole stratégique pour Laval

Occupant près de 30 % du territoire de Laval, soit environ 7 000 hectares, la zone agricole joue un rôle fondamental dans l’économie lavalloise et dans l’autonomie alimentaire de la grande région métropolitaine. Le secteur agricole lavallois contribue à la vitalité économique et à la préservation du patrimoine naturel. Ce secteur compte 119 exploitations agricoles, et emploie plus de 1 500 personnes. Il génère des revenus annuels de plus de 92 millions de dollars.

« Le PDZA 2024-2030 témoigne de notre engagement ferme à protéger et à dynamiser le territoire agricole lavallois. Je suis particulièrement fier de la redevance visant à accélérer le remembrement et la remise en culture de terres agricoles. Véritable plan d’action qui nous donne de réels moyens concrets d’agir, il nous permettra de développer une approche durable et de répondre aux besoins du secteur agricole. L’agriculture est un élément essentiel de l’identité lavalloise, et le PDZA 2024-2030 vient donner corps à cette vision. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Un plan ambitieux pour faire face aux nouveaux défis

Le PDZA 2024-2030 poursuit les objectifs du premier PDZA, en intégrant les nouvelles réalités et défis du secteur agricole. Élaboré à partir d’une consultation approfondie auprès des parties prenantes du milieu agricole, le plan propose une démarche inclusive et collaborative pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui.

« Le PDZA 2024-2030 demeurera flexible pour saisir les nouvelles opportunités, tant pour les entreprises que pour les projets porteurs nécessaires à un modèle de prospérité durable. Grâce à une collaboration étroite avec le milieu agricole local, nous continuons à bâtir un écosystème agricole solide et innovant, au bénéfice de toute la communauté lavalloise. », ajoute Lidia Divry, directrice, Laval économique

Un avenir prometteur pour l’agriculture lavalloise

Avec ce nouveau PDZA, la Ville de Laval souhaite poursuivre la transition vers une agriculture durable et innovante, tout en soutenant la prospérité des entreprises agricoles locales. Ce plan est en parfaite cohérence avec la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, et garantit la pérennité et la vitalité de la zone agricole pour les années à venir.