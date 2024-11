Laval accélère ses investissements pour mieux s’adapter aux changements climatiques

La Ville de Laval a présenté son Programme triennal des immobilisations (PTI) 2025-2027, un plan d’investissement responsable visant à assurer la poursuite de projets et programmes permettant d’offrir de meilleurs services à la population lavalloise et d’améliorer sa qualité de vie.

Pour les trois prochaines années, des investissements totaux de 1,72 G$ sont prévus, dont une enveloppe de 100 M$ supplémentaires destinée au plan d’investissement en résilience pour la gestion des eaux.

« Nous présentons un plan responsable, pour mieux nous préparer face à l’avenir. Nous l’avons vécu : les bouleversements climatiques ont un coût réel pour nos citoyens, mais aussi pour l’administration municipale. C’est pour cette raison que nous accélérons substantiellement nos investissements en résilience et en prévention des inondations, avec une enveloppe de 100M$ supplémentaires. Même s’il est impossible de se protéger de toutes les conséquences de catastrophes naturelles, l’objectif est d’accélérer les travaux permettant de réduire les risques liés aux refoulements d’égout et aux inondations. Cela fait suite à une augmentation des investissements dans la réfection et le maintien de nos infrastructures depuis 2021. L’objectif est de réduire les risques pour nos citoyens.

Notre budget d’investissement 2025-2027 est porté par une analyse rigoureuse des besoins actuels et futurs et une vision de développement réaliste et lucide. À cet effet, nous poursuivons les projets majeurs en cours sans en inscrire de nouveau, pour nous permettre d’accorder une part grandissante de nos investissements à l’entretien de nos rues et de nos réseaux de gestion des eaux », explique Stéphane Boyer, maire de Laval

Le plan d’investissement en résilience pour la gestion des eaux

Les investissements supplémentaires prévus permettront d’améliorer et d’adapter les infrastructures liées au cycle complet de la gestion de l’eau, de l’aqueduc aux eaux usées. La Ville intensifie ainsi un chantier déjà bien entamé, en augmentant pour une troisième année de suite les investissements dans les programmes et les projets afférents.



Parmi les mesures ciblées :

Accélération de la reconstruction et la réhabilitation de conduites d’égouts et d’aqueducs, en priorisant les secteurs les plus vulnérables confrontés à des problèmes récurrents

Ajout de génératrices à des stations de pompage stratégiques

Implantation de mesures de protection permanentes, comme des digues

Ajout de nouvelles infrastructures drainantes, comme des bassins de rétention, des saillies drainantes, des rues éponges, des tranchées et des jardins de pluie

Réduction de l’impact des inondations riveraines avec la stabilisation de 9 km de berges sur le bord de la rivière des Mille-Îles et amélioration des connaissances sur les inondations des cours d’eau intérieurs

Autres faits saillants du PTI 2025-2027

Avec des sommes prévues de 594 M$ en 2025, 611 M$ en 2026 et 510 M$ en 2027, les investissements sont répartis à 55 % dans la protection et la réfection des éléments de l’actif existant et à 45 % dans l’acquisition de nouveaux équipements et à la construction de nouvelles infrastructures.

En plus des actions planifiées dans le cadre du Plan d’investissement en résilience de la gestion de l’eau, la Ville priorise d’autres programmes qui auront un impact concret sur le quotidien des citoyens et des citoyennes dont :