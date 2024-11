Laval renforce son engagement pour la jeunesse

Le mercredi 20 novembre, en avant-midi, près de 1000 personnes ont participé à la traditionnelle marche organisée à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Enfant.

Cette initiative, qui met en valeur l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) de la Ville de Laval, a permis de rassembler de nombreux enfants, leurs parents, du personnel enseignant, ainsi que plusieurs organismes communautaires et membres du conseil municipal. Pour marquer l’occasion, une cérémonie de lever de drapeau a été organisée à l’hôtel de ville.

« Laval place les familles au centre de ses priorités, avec un engagement fort en faveur des droits de l’enfant. C’est avec fierté que nous collaborons avec les organismes communautaires de Laval, qui œuvrent pour offrir un environnement sain et diversifié à nos jeunes. Je tiens à remercier la Maison des enfants Le Dauphin de Laval, l’école primaire les Quatre-Vents et l’école secondaire Saint-Maxime pour l’organisation de cette belle marche dans le quartier Chomedey. Par ailleurs, cette année, nous fêtons le 10e anniversaire de notre statut de Municipalité amie des enfants en proposant une programmation enrichie. Parmi les activités, des classes d’accueil des écoles primaires et secondaires ont eu la chance de collaborer avec les Productions Le P’tit Monde pour réaliser des documentaires explorant les opinions des enfants sur leurs droits. », indique Seta Topouzian, conseillère municipale de Renaud et responsable des dossiers relatifs à l’enfance

Une programmation captivante et variée

Le grand coup d’envoi de la marche a eu lieu à l’école les Quatre-Vents et elle s’est terminée à la berge des Cageux, à proximité de l’école secondaire Saint-Maxime où Mme Topouzian a accueilli les marcheurs et les marcheuses en compagnie de Mme Chantale Gignac, directrice de la Maison des enfants le Dauphin. Une brève cérémonie a suivi, incluant la lecture d’extraits de la Convention des droits de l’enfant de l’ONU. La journée a également été ponctuée d’activités, d’animations et d’un goûter.

Concours de dessins : la voix des jeunes

Du 1er octobre au 15 novembre, les jeunes de 3 à 17 ans ont eu l’occasion de participer au concours des Bibliothèques de Laval Dessine et explique-moi tes droits en soumettant un dessin accompagné d’un court message faisant la promotion de leurs propres droits. Les œuvres soumises sont présentement étudiées par un jury majoritairement composé de jeunes. Le dévoilement des gagnants et des gagnantes des trois catégories d’âge aura lieu durant la semaine du 16 décembre.

La force du rêve : une murale collective pour les droits de l’Enfant

Tout au long du mois de novembre, en collaboration avec 20 organismes, près de 600 jeunes de 3 à 17 ans ont pris part à un atelier de médiation artistique les amenant à réfléchir sur un ou plusieurs de leurs droits. L’atelier a mené à la création collective de 56 œuvres artistiques. Ces œuvres contribueront à l’aménagement d’une murale sur les droits de l’enfant qui sera inaugurée en 2025 dans le cadre du 60e anniversaire de la Ville de Laval.

Grande semaine des tout-petits à Laval

En plus de cette marche de solidarité, de nombreuses activités se sont déroulées sur le territoire lavallois dans le cadre de la 9e édition de la Grande semaine des tout-petits. Du 18 au 24 novembre, les partenaires de la Ville, les organismes communautaires, le milieu de la santé et de l’éducation se sont mobilisés pour offrir une programmation qui célèbre la petite enfance. Pour l’occasion, les Bibliothèques de Laval ont augmenté le nombre de représentations des Heures du conte et lancé le programme Biblio-Jeux visant à développer les habiletés du langage chez les tout-petits et les toutes-petites.