Le député d’Alfred-Pellan accuse Pierre Poilièvre de mettre en danger le FACL

Le député fédéral d’Alfred-Pellan Angelo Iacono souligne l’importance du FACL, qui construit plusieurs milliers de logements sociaux et abordables à travers le Québec depuis l’entente historique de novembre 2023 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.

Récemment, le chef du parti conservateur Pierre Poilièvre a annoncé qu’il couperait le FACL et annulerait donc la construction de plus de 8 000 logements au Québec. De plus il musèle ses députés et les empêche de soutenir les demandes dans leurs circonscriptions.

Le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et lieutenant du Québec, l’honorable Jean-Yves Duclos explique que « ce sont des milliers de familles, de travailleurs, d’aînés et de personnes vulnérables qui pourraient être privés d’un toit abordable en raison des coupures proposées. »

« Les propositions de Pierre Poilièvre menacent directement les efforts qui ont été déployés au cours des dernières années pour lutter contre la crise du logement.» , indique l’honorable Jean-Yves Duclos.

Une récente entente conjointe avec le gouvernement du Québec a débloqué 184 millions de dollars supplémentaires pour le FACL, qui permettront de construire davantage de logements, plus rapidement, dans un plus grand nombre de communautés à travers la province.

Voici quelques réalisations concrètes grâce au FACL :

La construction de plus de 2 500 logements dans le cadre du Programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ),

1 000 logements pour les aînés en partenariat avec UnitAînés,

1 000 logements grâce à la collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ,

1 000 unités développées par la Société de développement Angus pour accélérer les mises en chantier,

500 logements préfabriqués, et

Plus de 800 unités pour des clientèles vulnérables, notamment les personnes en situation d’itinérance.

Ces initiatives sont des exemples clairs des avantages tangibles du FACL.

Localement à Alfred-Pellan, le député Iacono dit pousser pour que la construction de logements sur les terrains du Vieux-Pen puisse obtenir le vert du FACL.

Les députés conservateurs sont appelés à reconnaître l’importance de ce programme pour la communauté québécoise : « Votre prise de position en faveur de la construction de logements sociaux et abordables est essentielle pour l’avenir de ces projets et pour le bien-être de vos concitoyens » affirme l’honorable Jean-Yves Duclos.