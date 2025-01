Postes Canada obtient un prêt de 1 milliard $ d'Ottawa pour se maintenir à flot

Le gouvernement fédéral accorde un prêt d'un milliard de dollars à Postes Canada pour aider la société d'État à poursuivre ses activités malgré «d'importants défis financiers».

Postes Canada affirme avoir été informée qu'elle recevra le financement remboursable de 1,034 milliard $ au cours de l'exercice 2025-2026.

Postes Canada souligne que, même si le financement l'aidera à «maintenir sa solvabilité et rester en activité», le prêt ne résoudra pas ses problèmes structurels. Elle affirme avoir subi des pertes annuelles considérables depuis 2018 «attribuables à l'évolution rapide des secteurs de la livraison des lettres et des colis, aux coûts de main-d'œuvre élevés et aux mesures réglementaires désuètes qui entravent la capacité de l'entreprise à évoluer et à être compétitive».

Services publics et Approvisionnement Canada affirme que l'argent sera fourni au besoin pour les obligations non discrétionnaires, soulignant que Postes Canada n'aurait pas réussi à répondre à ses besoins de trésorerie opérationnels en 2025 malgré la récente augmentation du prix par timbre.

Le ministère parle d'«une mesure de transition financière temporaire» pour garantir que Postes Canada puisse continuer à fonctionner pendant qu'elle travaille avec Ottawa sur des changements à long terme pour assurer sa viabilité.

Cette bouée de sauvetage survient après qu'une grève des travailleurs de Postes Canada a interrompu la livraison du courrier à la fin de l'année dernière, jusqu'à ce que le gouvernement fédéral intervienne pour mettre fin au conflit de travail.