Le maire de Laval, Stéphane Boyer, se présente pour un deuxième mandat

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a annoncé mercredi qu'il allait se présenter pour un deuxième mandat à la mairie de la ville de la Rive-Nord de Montréal.

M. Boyer, 37 ans, a affirmé par voie de communiqué vouloir continuer de défendre les intérêts de Laval, alors que «les besoins des banlieues continuent d’être sous-estimés».

«Laval, la troisième plus grande ville du Québec, mérite des infrastructures à la hauteur de sa population croissante. Actuellement, on ne dispose que d’un seul hôpital, d’un seul cégep et d’un seul refuge pour personnes itinérantes, tous sous pression. Dans ce second mandat, je veux m’assurer que Laval obtienne la reconnaissance et le soutien nécessaires de la part des instances gouvernementales», a-t-il soutenu, dans le même document.

M. Boyer a aussi dit vouloir se pencher sur «l’efficience et le service aux citoyens».

«Qu’il s’agisse de réparer un nid-de-poule ou d’obtenir un permis de construction, nous devons être plus rapides et efficaces dans la prestation de nos services. Pour cela, nous investissons dans de nouveaux outils technologiques et insufflons une nouvelle culture organisationnelle», a affirmé M. Boyer, dans le communiqué.

M. Boyer est devenu en 2021 le plus jeune maire élu à la tête de Laval, alors âgé de 33 ans.

Les prochaines élections municipales se tiendront le 2 novembre prochain.