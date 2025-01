Une pétition concernant la cartographie des zones inondables et la mobilité

La députée libérale des Mille-Îles annonce que la CAQ a refusé d’étudier une pétition demandant le report de l’adoption de poursuivre les consultations tant que l’ensemble des cartes préliminaires des nouvelles zones inondables n’auront pas été dévoilées.

Cette pétition comptant 2395 signataires était portée par la porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques

Depuis l’automne, Mme Dufour talonne le gouvernement caquiste afin qu’il entende les inquiétudes de nombreux citoyens qui risquent de voir leur propriété se retrouver en soudainement en zone inondable, sans même pouvoir poser leurs questions et se prononcer sur la décision. Des histoires d’horreur de ménages qui verront leur propriété être dévaluée ou plus assurable risquent de faire les manchettes, craint-elle.

« Alors que des citoyens pourraient voir leur propriété perdre de la valeur ou devenir tout simplement invendable, le gouvernement se montre insensible à leurs préoccupations. L’application du mur à mur dans la révision de la cartographie, sans même tenir compte des constructions qui ont subi des transformations pour devenir résilientes, est inacceptable. Encore une fois, la CAQ fonce tête baissée et improvise sans aucune humanité envers les Québécois affectés par ses choix », explique Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’environnement et de lutte contre les changements climatiques