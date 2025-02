Le parti d'opposition s'injure contre l'administration Boyer

Selon les élus de l'opposition de la formation Parti Laval, Claude Larochelle, conseiller de Fabreville et chef par intérim, et Louise Lortie, conseillère de Marc-Aurèle-Fortin, la gestion de l'administration Boyer serait « chaotique ». C'est ce qu'ils affirment par l'entremise d'un communiqué.

Selon eux, elle n'offrirait pas des services à la hauteur de la hausse du fardeau fiscal des Lavallois. Pour affirmer cela, l'opposition dit qu’une vingtaine de chenillettes « défectueuses » accumulaient la neige dans la cour de la voirie. « L’amateurisme de l’administration Boyer est mis au grand jour. Non seulement ils perdent le contrôle, mais ce sont les citoyens qui en paient le prix, tant sur leur facture que dans leur quotidien. Les services ne sont tout simplement pas au rendez-vous. C’est une gestion inacceptable des finances publiques », de déclarer le chef par intérim de Parti Laval.

De plus, ils prétendent que les citoyens se font de plus en plus nombreux à poser des questions sur les hausses fiscales et à exprimer leur mécontentement face à la qualité des services offerts.

Ils pensent que l'augmentation annoncée des taxes de 1,9 % serait fausse et qu'on parlerait plutôt d'un taux qui pourrait atteindre jusqu’à 6,2% pour les résidences unifamiliales. « On se permet de présenter des hausses de taxes plus basses, alors que le maire Boyer a fait voter, pour des fins municipales, 150$ sur chaque véhicule des Lavallois. En réalité, les propriétaires de maisons unifamiliales verront leur facture liée aux dépenses de la municipalité augmenter de plus de 220$, soit près du triple de ce que le maire prétend », d’affirmer M. Larochelle.

« C’est un fardeau fiscal caché et difficilement justifiable, surtout dans un contexte d’inflation et d’incertitudes économiques comme celui que nous vivons en ce moment. Les gens s’expliquent mal pourquoi ils doivent payer plus cher, alors que les services se dégradent. Nous avons eu un exemple flagrant : de la machinerie achetée récemment par la ville pour plus de 4 millions de dollars est laissée à l’abandon. Pendant ce temps, les opérations de déneigement sont loin d’être efficaces, et c’est la population qui écope », d’ajouter Mme Lortie.

Le chef par intérim de Parti Laval demande à l’administration Boyer de réviser sa stratégie et changer de cap. Il déplore la gestion de l’administration Boyer, trouvant qu'il y a un manque d’investissements et une absence de mesures pour répondre aux besoins réels et urgents de la population, particulièrement en période de déneigement. « Depuis 2021, ça n’a aucun sens. Les citoyens voient leur contribution aux finances municipales exploser et l’endettement de leur Ville atteindre de nouveaux sommets. Pourtant, on dirait que l’administration Boyer improvise et les services ne sont tout simplement pas à la hauteur. Est-ce que l'administration Boyer a perdu le contrôle de la Ville? », se questionne Claude Larochelle.