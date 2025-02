La Ville de Laval réagit à l’avis de grève générale émis par les cols bleus

La Ville de Laval a été informée le 24 février du dépôt au Tribunal administratif du travail par le Syndicat des cols bleus de la Ville de Laval d'un avis de grève générale du 6 au 12 mars 2025.

La Ville est surprise de cette action syndicale à ce stade-ci, alors que les négociations ne sont pas rompues. Des propositions sont sur la table. Elles offrent des gains mutuels et s’alignent sur des ententes similaires récemment conclues dans d’autres grandes villes du Québec.

Impacts pour la population

Les conséquences de ce moyen de pression syndical seront communiquées à la population lorsque les modalités pour le maintien des services essentiels seront entérinées par le Tribunal administratif du travail. Notamment, de nombreuses activités destinées aux familles dans le cadre de la semaine de relâche pourraient être affectées ou même annulées, ce que la Ville déplore.

Par ailleurs, l’opération de déneigement amorcée lundi dernier se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. La Ville s'attend à pouvoir continuer de compter sur la mobilisation essentielle et la collaboration de ses équipes sur le terrain.

La Ville souhaite rassurer ses citoyens et ses citoyennes: advenant une situation exceptionnelle et urgente qui pourrait mettre en cause la santé ou la sécurité du public, le personnel nécessaire sera appelé à travailler, conformément à l’entente pour le maintien des services essentiels.