Une mission économique à Washington pour le maire de Laval

En marge de son adhésion à l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (AVGLSL), une coalition de villes canadiennes et américaines dédiée à la défense des intérêts économiques de ses membres, la Ville de Laval participera à une mission économique à Washington du 5 au 7 mars.

En rejoignant l’Alliance, Laval entend jouer un rôle actif dans la représentation de ses entreprises ainsi que de ses travailleuses et de ses travailleurs. Lors de cette mission, il est prévu que le maire rencontre des élus du Congrès américain, différentes associations économiques et du personnel politique du gouvernement.

Laval et l’AVGLSL actifs face à la guerre tarifaire

Cette mission survient dans un contexte économique préoccupant. L’incertitude plane alors que des mesures tarifaires sont envisagées par les États-Unis, menaçant directement les échanges commerciaux transfrontaliers. Une hausse des tarifs de 25 % sur les biens canadiens importés aux États-Unis pourrait avoir des conséquences graves pour l’économie régionale, mettant en péril des emplois et la compétitivité des entreprises locales. Rappelons que les États-Unis sont le partenaire commercial principal du Canada (61 %), du Québec (74 %) et de Laval (58 %).

« La question des tarifs est préoccupante. Ce sont des centaines d’emplois qui sont à risque à Laval. Nous allons donc collaborer aux initiatives visant à préserver les échanges commerciaux de part et d’autre de la frontière. Nous profiterons aussi de cette mission pour renforcer les liens économiques de Laval avec les autres villes canadiennes de la région des grands lacs. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

L’Alliance, soutenue par Laval et les autres municipalités membres, s’oppose fortement à l’imposition de tarifs et entend réagir en appelant à une réponse forte et coordonnée des États et provinces de la région.

Objectifs de la mission économique à Washington

La mission économique à laquelle participera Stéphane Boyer, maire de Laval, visera à défendre les intérêts commerciaux de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Cette mission réunira d’autres représentants et représentantes de villes membres et des organisations économiques afin de faire valoir l’importance du libre-échange pour la prospérité des communautés locales.

Les objectifs principaux de la mission :

Sensibiliser les instances américaines aux impacts négatifs des tarifs sur l’économie régionale et la chaîne d’approvisionnement.

Rencontrer des acteurs clés, dont des membres du Sénat et du Congrès américains, pour échanger sur la portée des tarifs et leurs répercussions sur les économies intégrées de part et d’autre de la frontière.

Mieux comprendre les retombées des mesures tarifaires tout en mettant de l’avant les préoccupations des municipalités.

Renforcer les alliances économiques entre les municipalités canadiennes et américaines et trouver de nouveaux partenaires.

Promouvoir la coopération transfrontalière afin de garantir la stabilité économique de la région.

Cette mission vient rappeler que les villes, en tant que moteurs économiques majeurs, sont directement concernées par les tensions commerciales et doivent être prises en compte dans les discussions sur le commerce international.

Laval soutient ses entreprises

Ainsi, la Ville de Laval poursuit ses efforts pour soutenir son écosystème économique face aux défis actuels. Rappelons que 4,5 M$ seront investis sur trois ans afin d’accompagner les entreprises exportatrices et de stimuler l’économie locale. Cela inclut la création d'un comité de vigie pour coordonner les initiatives et l'ajout de nouveaux services d’accompagnement offerts par Laval économique. Du nombre, soulignons le service Info-tarifs, un soutien à l’accélération de l’exportation par le biais du numérique, ainsi qu’un service qui encourage la diversification des marchés et l’approvisionnement stratégique pour renforcer la compétitivité et l’indépendance économique de Laval.

En somme, en s’impliquant dans la mission économique de l’AVGLSL, Laval réaffirme son engagement à défendre les intérêts économiques de sa population et de ses entreprises, tout en soutenant une vision de croissance durable pour la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent.