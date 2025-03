Plus de 50M$ d’investissement fédéral pour des logements locatifs

Le député fédéral Angelo Iacono était accompagné du promoteur Matteo Fiorilli pour annoncer le financement fédéral à hauteur de 50,5M$ du projet immobilier Le Bleau.

Cet investissement financera 149 logements locatifs répondant aux critères de logements abordables dans la circonscription d’Alfred-pellan par le biais du Programme de prêts pour la construction d’appartements (PPCA) de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Le député Iacono explique que « Notre gouvernement s’attaque à la crise du logement en investissant dans les biens locatifs ici, à Laval, et partout au Canada. La réalisation du projet Le Bleau par le biais du PPCA contribue à la création d’emplois, à l’amélioration de la qualité de vie des personnes d’Alfred-Pellan et au dynamisme de la collectivité lavalloise. »

Le PPCA est doté d’une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d’ici 2032.

La fin de construction du projet Le Bleau, situé au 4420 Boul. Lévesque E. sur le bord de la Rivière-des-Prairies à quelques pas du Pont Pie-IX, est prévue pour janvier 2026. L’immeuble de 8 étages intègrera un toit vert complètement aménagé, incluant des terrasses, un jardin communautaire, un espace BBQ, une piscine et un spa.