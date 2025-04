Le député Joël Arseneau critique le Grand chantier pour les familles

Le porte-parole du Parti Québécois en matière de Famille et député des Îles-de-la- Madeleine, Joël Arseneau, dénonce le Grand chantier pour les familles, qui est pour lui un échec, dont l’échéance fixée au 31 mars 2025 devait marquer la fin des listes d’attente pour les places en service de garde éducatif à l’enfance.

Alors que le gouvernement tente de maquiller la réalité, les faits sont implacables : les objectifs ne sont pas atteints et des milliers de familles québécoises demeurent sans solution.

Alors que l’échéance du Grand Chantier des Familles tombe aujourd’hui, les objectifs fixés par la CAQ sont loin d’être atteints, laissant des milliers de familles sans service.

Malgré l’engagement préélectoral phare d’octobre 2021 d’offrir une place à chaque enfant au 31 mars 2025, la liste d’attente est demeurée en moyenne autour de 31 000 enfants au cours des 12 derniers mois. Le bilan du grand chantier de la CAQ pour les familles se traduit par une liste d’attente qui ne se résorbe pas, une qualité éducative en déclin rapide et une consolidation du système à trois vitesses en matière de services éducatifs à la petite enfance.

Ce matin, Joël Arseneau, qualifie de trompeur le bilan présenté par la ministre de la Famille, Suzanne Roy, qui cherche à masquer l’échec cuisant du Grand chantier pour les familles, lancé en 2021.

« La pierre angulaire de ce chantier était claire : garantir une place en service de garde pour chaque enfant d’ici 2025 en résorber la liste d’attente qui comptait à l’époque autour de 37 000 enfants. Or, malgré les discours ronflants du gouvernement, la vérité est que la liste d’attente demeure désespérément longue, avec une moyenne d’enfants toujours privés de services qui oscille autour de 31 000 enfants au cours des 12 derniers mois », s’indigne le député péquiste.

Le député dénonce également l’inaction du gouvernement en matière d’équité financière pour les familles québécoises. Plutôt que de favoriser un accès universel à des services de qualité, la CAQ consolide un système à trois vitesses en poursuivant son virage vers le privé subventionné. Le chantier de conversion devait permettre de transformer 56 000 places non subventionnées en places subventionnées, une mesure visant à améliorer l’accessibilité financière aux services de garde éducatifs. Or, seulement 16 % de cet engagement a été rempli, avec 9 126 places converties selon les données publiques du ministère, un résultat largement insuffisant. Pire encore, ces conversions profitent presque exclusivement aux garderies privées, alors que les données démontrent que les CPE offrent des services de meilleure qualité et un environnement plus sécuritaire pour les enfants.

« À l’heure du bilan, une seule chose est certaine : loin d’être un succès, le Grand chantier des familles s’est transformé en un immense rendez-vous manqué », conclut Joël Arseneau.