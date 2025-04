Laval s’associe à l’ENAP pour une ville toujours plus efficace 

La Ville de Laval a octroyé un mandat à l’École nationale d’administration publique (ENAP) pour l’accompagner dans sa réflexion stratégique concernant l’optimisation des ressources de la Ville dans un contexte de transformation numérique et d’innovation. Dans l’objectif d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion de ses services, la Ville souhaite s’inspirer des meilleures pratiques pour concevoir une fonction publique municipale encore plus performante, offrant une expérience citoyenne de qualité, à juste coût. Elle recherche également de nouvelles initiatives innovantes, notamment en matière d’automatisation et d’utilisation de l’intelligence artificielle.

Le mandat, dont la complétion est prévue pour la fin du printemps 2025, consiste en une veille ciblée sur les tendances et les pratiques efficaces en matière d’optimisation des ressources et de transformation numérique dans le domaine municipal. Cette veille est réalisée dans une perspective comparative et vise à enrichir les prochaines actions stratégiques de la Ville.

« Les villes font face à de fortes pressions financières, notamment en raison de revenus limités et de responsabilités croissantes. Pour retrouver un meilleur équilibre, je souhaite que Laval mène la parade en matière de pratiques innovantes, de gestion optimale des ressources financières et d’offre de services municipaux de qualité. Pour s’assurer que chaque dollar soit investi au bon endroit, il est nécessaire de se poser les bonnes questions et de s’inspirer des meilleures pratiques. Le mandat octroyé à l’ENAP s’inscrit dans cette volonté », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Rappelons que la Ville s’est donnée comme objectif de générer des économies de 20 M$ annuellement, conformément à son plan d’efficience. Ce plan comprend entre autres des actions d’optimisation en contrôle de la masse salariale, d’amélioration de transparence et des délais de services aux citoyens et aux citoyennes, ainsi que des moyens pour augmenter les revenus.

« Par leur proximité avec la population, les administrations municipales sont au cœur du bon fonctionnement de notre société. Par ce partenariat avec la Ville de Laval, l’ENAP réaffirme son engagement à accompagner le milieu municipal en partageant les meilleures pratiques en administration publique pour optimiser les ressources et relever les défis d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes fiers de soutenir la Ville de Laval dans cette réflexion stratégique, qui renforcera son impact et son efficacité au service de la collectivité », ajoute Hugo Cyr, directeur général de l’École nationale d’administration publique