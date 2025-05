David de Cotis reçoit la Médaille du couronnement du roi Charles III

Le conseiller municipal du district de Saint-Bruno, David De Cotis, a reçu la Médaille du couronnement du roi Charles III. Cette distinction honorifique, émise par le gouvernement du Canada, est remise notamment à des individus ayant contribué de façon significative à la société canadienne ou ayant accompli des réalisations qui font rayonner le pays.

La Médaille du couronnement souligne l’engagement exceptionnel de M. De Cotis envers sa communauté, son leadership au sein de la ville de Laval, et son dévouement constant au service public.

« Je suis très honoré d’avoir reçu la médaille du couronnement du roi Charles III. Cette reconnaissance est un profond privilège et un important symbole de reconnaissance des services apportés dans un moment crucial de l’histoire de notre pays. Je l’accepte donc avec une gratitude profonde et avec la volonté renouvelée de continuer à servir avec dévouement et intégrité. Je remercie sincèrement le sénateur Leo Housakos de m’avoir décerné la médaille du couronnement du roi Charles III », a déclaré M. David De Cotis.

M. De Cotis est membre du parti de l'opposition Action Laval qui considère cette reconnaissance comme la confirmation de la qualité de l’engagement de ses élus et la portée de leur travail au quotidien. Le chef intérimaire, Achille Cifelli, a salué cette distinction en affirmant : « La reconnaissance accordée à David De Cotis est une fierté pour tout notre parti. Elle reflète non seulement son parcours exemplaire, mais aussi les valeurs de service, de proximité et d’intégrité que nous portons collectivement. »