La Ville de Laval renforce sa gouvernance participative en adoptant sa nouvelle Politique de consultation publique et de participation citoyenne, où la codécision est officiellement reconnue comme approche. Cette évolution témoigne de la volonté de Laval de consolider la place de la population dans ses processus de décision.

« Laval continue d’être leader en matière de participation citoyenne! En plaçant les citoyennes et citoyens au cœur de nos démarches, nous nous donnons les moyens de coconstruire une ville qui reflète véritablement les aspirations de notre population. Cette politique bonifiée et innovante permet aux Lavallois de participer à la prise de décision publique et enracinera un plus grand sentiment d’appartenance à notre communauté lavalloise », indique Alexandre Warnet, conseiller municipal de Laval-des-Rapides et responsable des dossiers relatifs à la participation publique.

La nouvelle Politique de consultation publique et de participation citoyenne précise les modalités d’application en matière d’information, de consultation et de participation. Rappelons que la première version de cette politique date de 2021. Elle repose sur cinq principes directeurs qui guident la qualité et la rigueur des démarches participatives, et son adoption a permis d’encadrer officiellement les pratiques mises en place au fil des années, pour toujours mieux comprendre les besoins de la population, favoriser les échanges constructifs et enrichir les projets municipaux par des idées issues du terrain.

Un engagement mieux défini pour une plus grande collaboration

Pour aider la population à mieux comprendre son pouvoir d’influence selon les différentes approches mises en œuvre, la Politique propose désormais une échelle de participation. Cette charte illustre clairement les divers niveaux d’engagement de toutes les parties, de l’information à la codécision, ainsi que les conditions favorables à la réussite de chaque démarche. À titre d’exemple, ce qui a trait à la codécision peut déjà être remarqué dans la mise en pratique du budget participatif.

Les démarches participatives ont permis à la population de se prononcer sur une variété de sujets, ce qui a ainsi contribué à l'amélioration des milieux de vie et au renforcement du sentiment d’appartenance à la communauté. Notamment, les projets visés par les démarches ont jusqu’ici concerné la planification et l’aménagement du territoire, la conception de parcs et d'espaces publics et l'élaboration de politiques municipales.

À vos agendas

Depuis 2015, la Ville multiplie les occasions d'engagement citoyen en diversifiant ses approches de consultation et de participation. À l’occasion des 10 ans de pratique de l’équipe de consultation publique et de participation citoyenne de la Ville de Laval, un événement festif se tiendra le 22 mai prochain de 19 h à 21 h au Collège Letendre. L’invitation est lancée à la population, aux organismes, aux partenaires et aux équipes municipales à venir participer à des moments de réflexions et d’échanges engagés.

Au menu : un retour sur les réalisations, un moment d’échanges sur les souhaits et rêves d’avenir et un panel de discussion dont le thème sera « Participation des citoyennes et citoyens à la démocratie municipale : Constats actuels et perspectives d’avenir à Laval et au Québec ».