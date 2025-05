«De la consanguinité» dans des liens contractuels pour le virage numérique de la SAAQ

Un vérificateur interne avait sonné l'alarme sur des liens contractuels perçus comme «de la consanguinité», en plus de prévenir en 2020 que les coûts pourraient dépasser les 900 millions $, dans le cadre de la modernisation informatique de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

L'auditeur Martin Lapierre a poursuivi, vendredi matin, son témoignage à la commission Gallant, qui enquête sur les ratés du virage numérique de la société d'État, comprenant la plateforme SAAQclic.

M. Lapierre a levé le voile sur l'octroi de contrats pour des conseillers stratégiques afin d'aider à l'élaboration de l'appel d'offres pour le projet informatique connu sous le nom de CASA. Il a relaté que des critères restrictifs, pouvant s'appliquer à un nombre limité de personnes, étaient exigés pour l'embauche de ces ressources stratégiques.

À l'issue de chacun de ces appels d'offres survenus entre 2015 et 2017, une seule soumission était jugée conforme. Et, selon les vérifications menées par M. Lapierre à l'époque et présentées sous forme d'un tableau, les personnes retenues avaient eu des liens professionnels avec le vice-président aux technologies de l'information de la SAAQ, Karl Malenfant. Dans certains cas, elles avaient déjà obtenu un mandat antérieur pour la société d'État.

M. Lapierre dit avoir soumis les conclusions de ses recherches au président du comité de vérification du conseil d'administration de la SAAQ, Jude Martineau, lors d'une rencontre à l'été 2020.

«En partant, il m'a dit: oui, oui, je l'ai vu. Il y a de la consanguinité là-dedans. Il avait tout compris. M. Martineau, c'est un gestionnaire de haut niveau», a déclaré M. Lapierre au commissaire Denis Gallant.

Au cours de cette même rencontre en 2020, M. Lapierre a aussi présenté ses estimations sur le coût total du projet CASA. Environ deux ans et demi avant le lancement de SAAQclic, il projetait une facture de 924 millions $, excluant la phase d'exploitation du système.

En additionnant les coûts d'exploitation, l'auditeur a dit arriver à une estimation se rapprochant de celle mise de l'avant l'hiver dernier par le Vérificateur général (VG). Selon le rapport du VG, le projet de modernisation technologique de la SAAQ pourrait coûter minimalement plus de 1,1 milliard $ d'ici 2027, soit 500 millions $ de plus que prévu.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne