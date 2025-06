Claude Larochelle brigue la mairie de Laval aux prochaines élections

Le conseiller municipal Claude Larochelle, du Parti Laval, a annoncé son intention de se présenter en tant que candidat pour le poste de maire de la Ville de Laval. Rappelons que les élections ont lieu le 2 novembre prochain.

C'est en 2017, qu'il a été élu pour la première fois en tant que conseiller municipal. M.Larochelle a tenu une conférence de presse, mardi matin, au cours de laquelle le parti a lancé une campagne publicitaire majeure et présenté ses deux co-présidentes de campagne : Louise Lortie, conseillère de Marc-Aurèle-Fortin et dernière présidente de la Commission scolaire de Laval, et Francine Charbonneau, ex-députée et ministre à Laval.

Miser sur l’expérience et l’efficacité

Plusieurs membres de l'équipe du candidat à la mairie étaient présents à la conférence de presse, en plus de Mme Lortie et Mme Charbonneau.

« Beaucoup me disent qu’ils ne reconnaissent plus leur ville, qu’elle leur échappe. Laval mérite mieux. On a besoin d’un maire qui connaît ses dossiers, qui n’est pas là pour faire un show, mais pour livrer. Si je me présente, c’est pour que Laval fonctionne pour vrai : pour qu’elle soit sécuritaire, abordable, accessible. Pas juste belle sur papier », d’affirmer le candidat.

« J’ai fait de la politique assez longtemps pour reconnaître quelqu’un qui est prêt. Claude Larochelle l’est. Il n’est pas là pour la gloire ou les apparences. Il est là pour faire le vrai travail, celui qui améliore concrètement la vie des gens. Je pense que ça, ça va faire pas mal du bien », d’ajouter Mme Charbonneau.

Plate, plate, plate, mais efficace

Dans un paysage politique souvent trop sérieux, Parti Laval a choisi l’humour et l’autodérision. Avec son slogan « Claude Larochelle. Plate, plate, plate, mais efficace », la formation politique mise sur une campagne originale pour parler de ses priorités: finances publiques, sécurité routière, égouts et aqueducs et infrastructures de proximité.

« Si l’administration Boyer investit dans des vitrines, des rêves futurs et des projets pharaoniques pour mettre Laval sur la map, moi, je promets le contraire : je vais travailler pour l’essentiel et le quotidien réel et actuel de nos quartiers. C’est peut-être plate... mais c’est ça qu’il faut pour remettre Laval sur le bon chemin. De l’efficacité, pas du spectacle », de conclure Claude Larochelle.