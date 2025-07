Le parti Action Laval inquiet du déficit prévu de 17,3 M$ pour Laval

L'administration de la Ville de Laval avait présenté ses résultats financiers prévisionnels pour l'année 2025 qui inquiètent particulièrement le parti d'opposition, Action Laval, selon un communiqué partagé aux médias.

On peut y lire que le conseiller municipal David De Cotis et le candidat à la mairie Frédéric Mayer, d’Action Laval, se disent consternés par l’état alarmant des finances de Laval, particulièrement en ce qui à trait au déficit de 17,3 M$ prévu.

L'administration explique que cette prévision est explicable par une augmentation des dépenses, mais l'opposition les accuse de réduire les services essentiels : « le maire a choisi de puiser dans les réserves et les surplus de la Ville pour limiter les dégâts ».

En plus de reprocher le montant du déficit, Action Laval pointe du doigt « l'explosion des coûts de déneigement et de rémunération, ainsi qu’un recours dangereux aux réserves et surplus ». Action Laval réclame une meilleure discipline budgétaire, de la transparence et à un plan clair pour protéger les services essentiels.

« L’administration dépense au-delà de ses moyens tout en s’appuyant sur les fonds de réserve et les surplus pour combler les trous, ainsi que les coupures de services. Ce n’est pas viable ! Les familles lavalloises méritent une meilleure planification et une véritable reddition de comptes. », ajoute David De Cotis.

Selon Action Laval, le budget de la ville serait passé de 969,9 M$ à 1 328,5 M$, une augmentation de 358 M$, sous l’actuelle administration. Au même moment, la dette de la ville a grimpé de 83%, passant de 679 M$ à 1,243 G$.

« Il est inconcevable qu’une administration puisse piger davantage dans les poches des contribuables tout en laissant la dette municipale s’alourdir autant. C’est de la mauvaise gestion pure et simple! Action Laval remettra les finances de la Ville sur les rails en mettant sur pied une commission des finances, ce que le maire et son équipe refusent de faire », termine Frédéric Mayer.

Le parti ajoute à ses promesses électorales que s'il se trouve au pouvoir le 2 novembre prochain, « d'instaurer une commission des finances réunissant l’ensemble des élus, afin de garantir que l’argent public serve réellement à offrir aux Lavallois et Lavalloises des services à la hauteur de leurs attentes ».