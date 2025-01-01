Alerte: Ottawa abandonne les droits de douane

Par La Presse Canadienne

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, abandonne sa riposte commerciale contre les États-Unis.

Un représentant de la Maison-Blanche a salué la décision avant qu’elle soit annoncée officiellement par le premier ministre. La décision était «attendue depuis longtemps».

L’annonce fait suite à une discussion téléphonique, mardi, entre M. Carney et le président américain, Donald Trump.

D'autres détails suivront.