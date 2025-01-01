Oléoducs: Poilievre veut que Carney permette des mises en chantier d'ici au 14 mars

Le chef conservateur Pierre Poilievre met le gouvernement de Mark Carney au défi de permettre, d'ici au 14 mars, le début de la construction de deux oléoducs, d'une autoroute et d'un projet de gaz naturel liquéfié.

La date butoir évoquée par M. Poilievre est celle qui marquera le premier anniversaire de M. Carney en tant que premier ministre du Canada.

Plus précisément, les conservateurs souhaitent voir une autoroute construite dans le Cercle de feu, une région de l'Ontario connue pour ses ressources minières.

M. Poilievre estime que M. Carney peut respecter cette échéance tout en honorant son obligation de consulter adéquatement les communautés autochtones.

À son avis, le premier ministre se traîne les pieds puisqu'aucun projet d'intérêt national n'a encore été approuvé avec la nouvelle loi visant à accélérer la réalisation de telles initiatives.

«(Il a eu) assez de réunions, assez de paroles. Maintenant il faut passer aux actes», a dit M. Poilievre en point de presse à Calgary.

Le chef conservateur a aussi signalé l'intention de son parti de proposer sa propre législation à l'automne. Le projet de loi aura notamment pour but d'abroger des mesures législatives mises en place par l'ancien gouvernement libéral de Justin Trudeau, que les conservateurs qualifient d'anti-pipelines.

Parmi ces lois honnies par les troupes de M. Poilievre, on retrouve C-69, qui concerne des normes environnementales pour des projets d'exploitation de ressources naturelles. Les conservateurs veulent aussi annuler l'interdiction d'objets de plastique à usage unique.

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne