Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Et «sévère»

Travailleurs temporaires: Québec juge qu'Ottawa a agi de «manière très maladroite»

durée 18h00
2 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Après avoir martelé que le fédéral devait réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec, le ministre Jean-François Roberge juge maintenant qu’Ottawa a été trop «sévère» et qu’il a agi de «manière très maladroite» sur le programme de travailleurs étrangers temporaires, surtout en région.

«C'est notre économie régionale qui paye le prix en ce moment», a affirmé le ministre en point de presse jeudi à l’Assemblée nationale.

La pression monte sur Québec alors que des commerces dans les régions craignent de devoir fermer en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

«On demande à Ottawa de préserver les travailleurs étrangers temporaires qui sont sur le territoire québécois à l'extérieur de Montréal et de Laval. La clause grand-père est extrêmement importante», a soutenu le ministre Roberge.

«On a demandé à Ottawa de répartir les demandeurs d'asile, de revoir l’émission de visas, d'être beaucoup plus sévère parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici sous de faux prétextes», a-t-il ajouté.

Selon Statistique Canada, il y a environ 562 000 immigrants temporaires sur le territoire québécois.

Les consultations sur la planification de l’immigration pour les années 2026 à 2029 ont commencé mercredi soir.

Jean-François Roberge a déjà télégraphié sa volonté de réduire les seuils d’immigration permanents. Il a proposé trois scénarios pour les quatre prochaines années: 25 000, 35 000 ou 45 000 immigrants permanents par année.

Québec prévoit accueillir environ 64 000 immigrants permanents en 2025. En 2024, ce nombre se situait à près de 60 000.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les libéraux créent l'Agence de l’investissement pour la défense

Publié à 12h00

Les libéraux créent l'Agence de l’investissement pour la défense

Ottawa lance une nouvelle agence fédérale d'approvisionnement visant à restructurer et à centraliser le processus d'achat d'équipement militaire. Le secrétaire d'État à l'Approvisionnement de la défense, Stephen Fuhr, supervisera la nouvelle Agence d'investissement pour la défense. Il affirme que celle-ci livrera de l'équipement aux Forces armées ...

LIRE LA SUITE
SAAQclic: le français a ajouté une «complexité», selon une ex-responsable chez IBM

Publié hier à 18h00

SAAQclic: le français a ajouté une «complexité», selon une ex-responsable chez IBM

La langue a représenté «un grand défi» dans le développement de la plateforme SAAQclic alors qu'une bonne partie du travail a été menée de l'Inde, selon une ancienne responsable chez IBM. Martine Gagné a poursuivi son témoignage mercredi matin devant la commission Gallant, qui enquête sur les déboires de la transformation technologique de la ...

LIRE LA SUITE
Éthique: l'ancienne ministre Laforest a commis un manquement par «maladresse»

Publié hier à 15h00

Éthique: l'ancienne ministre Laforest a commis un manquement par «maladresse»

L'ancienne ministre caquiste Andrée Laforest s’est placée dans une «situation où son intérêt personnel pouvait influencer son indépendance de jugement» par «maladresse et non par négligence», conclut la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet. La commissaire ne recommande donc pas de sanction contre Mme ...

LIRE LA SUITE