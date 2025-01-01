Le passeport canadien devance celui des États-Unis en matière d'accès sans visa

Les détenteurs d'un passeport canadien ont dépassé les Américains en ce qui a trait à l'accès sans visa dans le monde.

Le Classement Henley des passeports place le Canada au 9e rang pour le nombre de pays que les citoyens canadiens peuvent visiter sans avoir à demander de visa, soit 183 pays, tandis que le passeport américain se classe au 12e rang, avec 180 pays.

Il y a un an, les deux pays étaient à égalité, se classant au 7e rang selon le système de classement Henley, qui regroupe les pays par blocs lorsqu'ils ont les mêmes accès.

Henley and Partners, qui publie ce classement depuis deux décennies, affirme que ce changement s'explique en partie par l'imposition de politiques réciproques par les pays en réponse aux nouvelles restrictions de visas imposées par les États-Unis ou à des conditions d'entrée onéreuses.

Contrairement aux détenteurs d'un passeport américain, les Canadiens peuvent accéder au Bélarus, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à l'Ouzbékistan sans visa, et ils peuvent également se passer de visa à leur arrivée en Bolivie et au Rwanda.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne