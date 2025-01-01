Les libéraux, les Verts et le NPD demandent à Poilievre de s'excuser auprès de la GRC

Le leader du gouvernement, Steven MacKinnon, a demandé à Pierre Poilievre de s'excuser au Parlement lundi pour ses récents commentaires sur la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

«La semaine dernière, le chef de l'opposition a remis en question l'indépendance de notre système judiciaire, de la police, de l'intégrité même des policiers qui mettent leur vie en danger pour nous protéger, a lancé M. MacKinnon. Il a aujourd'hui l'opportunité de faire amende honorable.»

Dans une entrevue diffusée la semaine dernière sur une chaîne YouTube, le chef conservateur a qualifié le leadership de la police montée de «méprisable» et l'a accusée de couvrir l'ancien premier ministre Justin Trudeau.

M. Poilievre a affirmé que M. Trudeau aurait pu faire l'objet d'accusations criminelles pour avoir pris des vacances auprès d'une personne avec laquelle il avait des affaires gouvernementales — une référence au scandale de l'Aga Khan en 2016 — et que M. Trudeau serait en prison si ce n'était de la GRC.

La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, qui a également demandé à M. Poilievre de s'excuser, a souligné qu'il n'y avait pas d'infraction au Code criminel en cause.

Lors de la période de questions de lundi après-midi, M. MacKinnon a soutenu que les commentaires du chef conservateur remettaient en question l'indépendance du système judiciaire et de la GRC.

M. Poilievre ne s'est pas excusé à la Chambre des communes et, dans une déclaration, son porte-parole a dit que ses commentaires s'adressaient à l'ancienne commissaire de la GRC, Brenda Lucki.

«Les libéraux essayent encore de distraire de leur inflation avec leur corruption», a répondu Pierre Poilievre.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne