Laval investira 334 M$ pour moderniser son traitement des eaux usées

Laval franchit une étape importante dans la modernisation de ses infrastructures d’eau, avec un investissement visé de 334 M$ à la station de récupération des ressources de l’eau (StaRRE) La Pinière, qui dessert 75 % du territoire.

La Ville entame ainsi une modernisation majeure de la filière solide de sa principale infrastructure de traitement des eaux, afin d’adapter les installations à la forte croissance de la population et à l’intensification du développement urbain, tout en réduisant l’empreinte environnementale de ses opérations. Le comité exécutif a recommandé l’adoption d’un règlement d’emprunt permettant la réalisation de ce projet majeur.

La mise à niveau de la station d’épuration La Pinière, le plus important projet d’infrastructure à Laval, illustre l’importance cruciale du financement à venir des gouvernements fédéral et provincial. À ce sujet, les discussions sont en cours afin d’obtenir le soutien financier nécessaire équivalent aux autres projets semblables au Québec et au Canada.

« À Laval, notre engagement est de nous concentrer sur l’essentiel pour les prochaines années, avec une attention particulière portée aux infrastructures de gestion des eaux. La mise à niveau de l’usine La Pinière, qui dessert les trois quarts de notre population», constitue à ce titre un chantier majeur. Il s’agit également d’une infrastructure d’envergure qui nécessitera l’appui financier des gouvernements. L’état des infrastructures municipales, notamment les réseaux d’aqueduc et d’égout, exige des investissements massifs et soutenus afin d’assurer la sécurité des citoyens et citoyennes, la qualité des services et la vitalité économique de nos milieux. Les programmes actuels et à venir devront être renforcés pour répondre à ces besoins. Investir dans les infrastructures municipales, c’est investir dans la prospérité du Québec, dans la sécurité de la population lavalloise et dans la transition écologique que nous devons réussir collectivement », indique le maire Stéphane Boyer.

Un projet structurant pour une gestion durable des eaux usées

Située dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul, la StaRRE La Pinière joue un rôle central dans le traitement des eaux usées à Laval. Mise en service en 1998, l’installation doit aujourd’hui être modernisée afin de soutenir le développement du territoire, dans un contexte de pression accrue sur les infrastructures liée à la croissance démographique et à la crise du logement.

Parmi les principaux objectifs du présent projet, notons l’augmentation de la capacité de traitement, la valorisation de 100 % des boues produites ainsi que la réduction de l’empreinte environnementale. Le projet vise également à assurer la pérennité et l’adaptabilité des ouvrages, en réponse à la croissance du territoire et aux futures exigences réglementaires de la filière liquide, qui feront l’objet d’un second projet.

Dans cette optique, plusieurs équipements et systèmes seront remplacés. Le système de séchage des boues fera également l’objet d’une modernisation visant à améliorer la fiabilité des installations, ainsi que la santé de la population et la sécurité des opérations.

Le mode conception-construction : une approche éprouvée

Pour la réalisation de ce projet, la Ville a sélectionné le mode de réalisation conception-construction, lequel a déjà fait ses preuves sur des projets en cours, dont la cour municipale et l’Épicentre-Culturel. Cette approche intégrée favorise une collaboration étroite entre les partenaires dès les premières étapes, ce qui permet d’optimiser l’efficacité, d’assurer une meilleure cohérence technique et de garantir une exécution de qualité dans le respect des coûts et des échéanciers.

La sélection de l’entreprise en conception-construction se déroulera en deux étapes, dont la première est un appel de qualification (actuellement en publication) qui vise à qualifier un maximum de trois candidatures. La deuxième étape consistera en un appel de propositions ouvert aux entreprises qualifiées. D’une durée d’environ un an, cette étape vise à élaborer une proposition technique et financière.